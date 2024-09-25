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Глейхенгауз — о дедушке Валиевой: Видел. Вживую с ним общался

Тренер по фигурному катанию в группе Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал об участии в слушаниях по допинговому делу Камилы Валиевой.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Вы участвовали в слушаниях по ее делу, как это было? Чувствовали ли какую-то предвзятость?


— Это было онлайн. Я приехал в адвокатскую контору, которая вела ее дело, это было в Москва-сити. По видеосвязи участвовал в заседании. Честно говоря, волнительное действо. Было прям стремно, все так официально, «клянетесь ли вы говорить только правду», и т. д.

— Отвечали на английском?


— Был переводчик, я разговаривал на русском. Они задавали вопросы. Я не глупый человек, но мне казалось, что с каждым вопросом они подводили к ответу, который был нужен им. Не важно, что ты отвечаешь. Тебе задали вопрос — ты на него ответил. Тебе задают этот же вопрос, но в другой формулировке. И так минут пять подряд. Ты сидишь и не понимаешь, а что от тебя хотят.

Я говорил им все, как есть, не было каких-то переживаний. Мои вопросы были достаточно простые: «Видели ли вы дедушку?». Да, видел, огурцы нам приносил. Вживую с ним общался. Прямых вопросов про допинг мне не задавали. По ощущениям, им было не важно, что я тренер по фигурному катанию.

— Это было один раз?


— Я ездил один раз. Со мной было не так долго — минут 30−40.

— То есть возникло ощущение, что все идет в одну сторону?


— Да, есть своя определенная версия или направление. Им нужно, чтобы ты туда ответил. Если ты отвечаешь не так, как надо, просто продолжают задавать один и тот же вопрос, — приводит слова Глейхенгауза Sport24.

Напомним, в декабре 2021 года, за полтора месяца до Олимпийских игр в Пекине, Камила Валиева сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат на триметазидин. Информация о допинге стала известна на следующий день после победы сборной России в командном олимпийском турнире.

После вынесенного решения CAS о дисквалификации Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой в командном турнире, из-за чего сборная России опустилась на третье место. Срок дисквалификации Валиевой истекает 24 декабря 2025 года.