Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведева рассказала о личной жизни во время карьеры

Евгения Медведева рассказала о личной жизни во время карьеры в интервью олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мне нравились мальчики, я пыталась встречаться, общаться, социализировалась, становилась девушкой. Мы же люди. Я держала образ чемпионки и говорила, что хотели люди слышать. Да, занятая. И люди такие — так и запишем, спасибо, что ответила», — заявила Медведева.

Фигуристка призналась, что во время выступлений ей постоянно задавали вопросы про личную жизнь. «Я держала образ, что я такая в спорте, только спорт, нет у меня никого, отстаньте», — добавила она.

В данный момент 24-летняя Медведева состоит в отношениях с фигуристом Дмитрием Чигиревым. Он выступает в парном катании с Екатериной Гейниш. С мая дуэт представляет Узбекистан.

Евгения Медведева объявила о завершении карьеры в апреле 2023 года. Фигуристка — двукратная чемпионка мира и Европы. Кроме того, в ее активе две серебряные медали Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года.