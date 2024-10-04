Тренер Валиевой по физподготовке: Дзюба не так уж быстро бегает

«Ни у кого нет изначально выдающихся возможностей, нужный уровень формы набирается исключительно за счет тренированности. Когда приходят после отдыха или перерыва, не могут выполнить ничего особенного. Артем Дзюба не так уж быстро бегает, Илья Ковальчук не так уж много приседает, а Камила не так высоко прыгает. После перерыва она была в такой форме, что не сразу понятно, что перед вами олимпийский атлет. Но две-три недели тренировок: плиометрика, силовая работа, — и ее высокие прыжки появились снова. Мышечная память позволяет быстро вернуть все прежде заложенное», — сказал Яшанькин.
Его жена и коллега по тренерской деятельности Оксана Яшанькина рассказала, что тело Валиевой серьезно изменилось с момента Олимпийских игр в Пекине.
«С момента Олимпиады прошло уже два года. Камила из девочки превратилась в девушку, прибавила 10−15 сантиметров в росте, а это плюс десять килограммов веса минимум. Я не могу не делать скидку на эти человеческие факторы. Камила очень быстро восстановилась. Со всеми вводными, учитывая, что ей даже нельзя было приходить в зал и минимально заниматься, она еще держала себя в достаточно хорошей форме. На первой тренировке мы ее протестировали, на второй она начала работу. И через две недели уже делала прыжок в два с половиной оборота на полу», — сказала Яшанькина.
В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Международный союз конькобежцев после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.
2 октября стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о четырехлетней дисквалификации Валиевой.