Тренер Валиевой по физподготовке: Дзюба не так уж быстро бегает

«С момента Олимпиады прошло уже два года. Камила из девочки превратилась в девушку, прибавила 10−15 сантиметров в росте, а это плюс десять килограммов веса минимум. Я не могу не делать скидку на эти человеческие факторы. Камила очень быстро восстановилась. Со всеми вводными, учитывая, что ей даже нельзя было приходить в зал и минимально заниматься, она еще держала себя в достаточно хорошей форме. На первой тренировке мы ее протестировали, на второй она начала работу. И через две недели уже делала прыжок в два с половиной оборота на полу», — сказала Яшанькина.