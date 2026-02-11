Плиометрика: упражнения для ног, прыжков и бега

Плиометрика — это тренировки с быстрыми прыжками и коротким контактом с опорой. Они помогают сильнее отталкиваться, быстрее стартовать и лучше контролировать тело в движении. В статье разобрано, как работает этот метод, кому он подходит и с чего начать без лишнего риска.