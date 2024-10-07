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Самые странные костюмы фигуристов: фото

Фигурное катание можно назвать одним из самых зрелищных видов спорта. Поклонники по всему миру следят за турнирами начиная от чемпионатов страны и заканчивая Олимпийскими играми. Фигуристы запоминаются зрителям не только сложными элементами, но и костюмами.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Спортсмены обращаются к дизайнерам, для создания образа, который будет соответствовать программе выступлений. Но не всегда эти образы получаются лаконичными, некоторые наряды удивляют и шокируют публику, а также вызывают волну критики и обсуждения среди общественности.

Посмотрим на подборку нелепых костюмов российских и зарубежных фигуристов.

«Жрица огня» от Алины Загитовой

Алина Загитова в программе "Жрица огня"
Алина Загитова в программе "Жрица огня"Источник: РИА "Новости"

В начале сезона-2017/18 фигуристка представила показательный номер «Жрица огня». На Алине был наряд тигрицы, с прозрачными вставками на груди и бедре, а также с открытой спиной. Зрители раскритиковали образ спортсменки, назвав его слишком откровенным для 15-летней фигуристки.

«Танцы аборигенов» от Оксаны Домниной и Максима Шабалина

Оксана Домнина и Максим Шабалин
Оксана Домнина и Максим ШабалинИсточник: РИА "Новости"

Чемпионы мира и Европы в танцах на льду Домнина и Шабалин на чемпионате России в 2009 году представили новую программу «Танцы аборигенов». Фигуристы вышли на лед в необычных костюмах имитирующих цвет кожи. Наряды украсили искусственные листья, красные набедренные повязки и белые элементы, которые символизируют нательные рисунки.

После выступления австралийские аборигены обвинили российскую пару в оскорблении и плагиате их национальной идеи. Консул колонии аборигенов штата Новый Южный Уэльс Сол Беллир тогда заявил, что это расценивается как воровство культуры. Фигуристы настаивали на том, что их танец — это собирательный образ.

«Футбольный мяч» от Сергея Воронова

Сергей Воронов
Сергей ВороновИсточник: РИА "Новости"

Двукратный чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы Воронов в 2012 году выступил с короткой программой на континентальном первенстве по фигурному катанию в костюме футбольного мяча. На нем была кофта с черно-белой расцветкой, которая смотрелась слишком просто и безвкусно. Образ был дополнен штанами с полосками. В короткой программе Воронов занял 14-е место, а по итогам двух программ расположился на 10-м месте.

«Клоуны на льду» от Алены Савченко и Робина Шолковы

Алена Савченко и Робин Шолковы
Алена Савченко и Робин ШолковыИсточник: РИА "Новости"

Выступающие в парном катании Савченко и Шолковы за 11 сезонов завоевали две бронзы на Олимпийских играх, а также стали пятикратными чемпионами мира и четырехкратными чемпионами Европы.

В 2010 году на чемпионате Европы в Таллине фигуристы не только завоевали серебряную награду, но и запомнились своими клоунскими нарядами. Журнал Time включил эти костюмы в список «10 худших костюмов фигуристов».

«Фавн» от Каролины Костнер

Каролина Костнер в костюме "Фавна"
Каролина Костнер в костюме "Фавна"Источник: РИА "Новости"

Чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы Костнер всегда отличалась на льду красивыми нарядами. Ее считали эталоном женского катания. В 2018 году на чемпионате Европы в Москве Костнер появилась в необычном образе. Каролина выбрала для выступления в произвольной программе зеленый комбинезон, дополненный кристаллами. Он символизировал Фавна — древнейшее божество Италии, проживающее в лесу.

Зрители сравнивали костюм фигуристки с лягушкой и аллигатором. А Костнер позднее отказалась выступать в этом образе и поменяла наряд.

«Роботы» от Кати Винклер и Рене Лозе

Кати Винклер и Рене Лозе (слева)
Кати Винклер и Рене Лозе (слева)Источник: AP 2023

Немецкие фигуристы Винклер и Лозе предстали в образе роботов на чемпионате мира 2004 года в Дортмунде. Их костюмы выглядели комично и были дополнены проводами и техническими рисунками.

Платье «вырви глаз» от Юлии Липницкой

Юлия Липницкая в чрезмерно ярком платье
Юлия Липницкая в чрезмерно ярком платьеИсточник: Фан-аккаунт Липницкой в соцсетях

Олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Липницкая разочаровала поклонников своим образом на турнире Finlandia Trophy 2015 года. Фигуристка выбрала слишком яркое и разноцветное платье, которое было дополнено полупрозрачными синими перчатками. Издалека казалось, что Липницкая катается в медицинских перчатках. Также пояс, спущенный на талии, визуально сократил длину ног фигуристки.

Sex Bomb от Евгения Плющенко

Евгений Плющенко в костюме для номера Sex Bomb
Евгений Плющенко в костюме для номера Sex BombИсточник: Соцсети Евгения Плющенко.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и многократный чемпион Европы Плющенко в 2001 году представил дерзкий показательный номер под композицию Тома Джонса Sex Bomb в Ванкувере. Пожалуй, это самый узнаваемый образ в фигурном катании.

Евгений с сыном Александром повторяют номер Sex Bomb
Евгений с сыном Александром повторяют номер Sex BombИсточник: Соцсети Евгения Плющенко

Костюм культуриста для Sex Bomb состоял из двух поролоновых комбинезонов, прошитых в нужных местах и уплотненных синтепоном. Плющенко выходил на лед в куртке и штанах, а по ходу выступления оставался в золотых трусах.

Розовое недоразумение от Евгении Медведевой

Розовый образ Евгении Медведевой
Розовый образ Евгении МедведевойИсточник: Соцсети Евгении Медведевой

Двукратная чемпионка мира Медведева появилась на шоу Ice Fantasia в Корее в розовой юбке, топе и шубе. На фигуристку обрушилось недовольство и критика за вульгарный образ. А сама Медведева объявила на своей странице в одной из соцсетей конкурс хейтеров на самый жесткий комментарий.