Самые странные костюмы фигуристов: фото

Спортсмены обращаются к дизайнерам, для создания образа, который будет соответствовать программе выступлений. Но не всегда эти образы получаются лаконичными, некоторые наряды удивляют и шокируют публику, а также вызывают волну критики и обсуждения среди общественности.
Посмотрим на подборку нелепых костюмов российских и зарубежных фигуристов.
«Жрица огня» от Алины Загитовой
В начале сезона-2017/18 фигуристка представила показательный номер «Жрица огня». На Алине был наряд тигрицы, с прозрачными вставками на груди и бедре, а также с открытой спиной. Зрители раскритиковали образ спортсменки, назвав его слишком откровенным для 15-летней фигуристки.
«Танцы аборигенов» от Оксаны Домниной и Максима Шабалина
Чемпионы мира и Европы в танцах на льду Домнина и Шабалин на чемпионате России в 2009 году представили новую программу «Танцы аборигенов». Фигуристы вышли на лед в необычных костюмах имитирующих цвет кожи. Наряды украсили искусственные листья, красные набедренные повязки и белые элементы, которые символизируют нательные рисунки.
После выступления австралийские аборигены обвинили российскую пару в оскорблении и плагиате их национальной идеи. Консул колонии аборигенов штата Новый Южный Уэльс Сол Беллир тогда заявил, что это расценивается как воровство культуры. Фигуристы настаивали на том, что их танец — это собирательный образ.
«Футбольный мяч» от Сергея Воронова
Двукратный чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы Воронов в 2012 году выступил с короткой программой на континентальном первенстве по фигурному катанию в костюме футбольного мяча. На нем была кофта с черно-белой расцветкой, которая смотрелась слишком просто и безвкусно. Образ был дополнен штанами с полосками. В короткой программе Воронов занял 14-е место, а по итогам двух программ расположился на 10-м месте.
«Клоуны на льду» от Алены Савченко и Робина Шолковы
Выступающие в парном катании Савченко и Шолковы за 11 сезонов завоевали две бронзы на Олимпийских играх, а также стали пятикратными чемпионами мира и четырехкратными чемпионами Европы.
В 2010 году на чемпионате Европы в Таллине фигуристы не только завоевали серебряную награду, но и запомнились своими клоунскими нарядами. Журнал Time включил эти костюмы в список «10 худших костюмов фигуристов».
«Фавн» от Каролины Костнер
Чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы Костнер всегда отличалась на льду красивыми нарядами. Ее считали эталоном женского катания. В 2018 году на чемпионате Европы в Москве Костнер появилась в необычном образе. Каролина выбрала для выступления в произвольной программе зеленый комбинезон, дополненный кристаллами. Он символизировал Фавна — древнейшее божество Италии, проживающее в лесу.
Зрители сравнивали костюм фигуристки с лягушкой и аллигатором. А Костнер позднее отказалась выступать в этом образе и поменяла наряд.
«Роботы» от Кати Винклер и Рене Лозе
Немецкие фигуристы Винклер и Лозе предстали в образе роботов на чемпионате мира 2004 года в Дортмунде. Их костюмы выглядели комично и были дополнены проводами и техническими рисунками.
Платье «вырви глаз» от Юлии Липницкой
Олимпийская чемпионка и чемпионка Европы Липницкая разочаровала поклонников своим образом на турнире Finlandia Trophy 2015 года. Фигуристка выбрала слишком яркое и разноцветное платье, которое было дополнено полупрозрачными синими перчатками. Издалека казалось, что Липницкая катается в медицинских перчатках. Также пояс, спущенный на талии, визуально сократил длину ног фигуристки.
Sex Bomb от Евгения Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и многократный чемпион Европы Плющенко в 2001 году представил дерзкий показательный номер под композицию Тома Джонса Sex Bomb в Ванкувере. Пожалуй, это самый узнаваемый образ в фигурном катании.
Костюм культуриста для Sex Bomb состоял из двух поролоновых комбинезонов, прошитых в нужных местах и уплотненных синтепоном. Плющенко выходил на лед в куртке и штанах, а по ходу выступления оставался в золотых трусах.
Розовое недоразумение от Евгении Медведевой
Двукратная чемпионка мира Медведева появилась на шоу Ice Fantasia в Корее в розовой юбке, топе и шубе. На фигуристку обрушилось недовольство и критика за вульгарный образ. А сама Медведева объявила на своей странице в одной из соцсетей конкурс хейтеров на самый жесткий комментарий.