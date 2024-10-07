Самые странные костюмы фигуристов: фото

Двукратный чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы Воронов в 2012 году выступил с короткой программой на континентальном первенстве по фигурному катанию в костюме футбольного мяча. На нем была кофта с черно-белой расцветкой, которая смотрелась слишком просто и безвкусно. Образ был дополнен штанами с полосками. В короткой программе Воронов занял 14-е место, а по итогам двух программ расположился на 10-м месте.