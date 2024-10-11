Евгений Плющенко рассказал о жизни с наркоманами и бедности

«Это была моя мечта. В своё время я собирал бутылки, жрать нечего было. Я приехал из Волгограда в Петербург один, без родителей — не было совершенно есть. Приходилось собирать бутылки и сдавать их. И на эти денежки, на копейки, покупал хлеб себе, батон, чай. И вот так жил. Потом приехала ко мне мама из Волгограда. Мы снимали комнату в коммунальной квартире. С мышами, крысами. Пьяные люди какие-то были, наркоманы, я постоянно видел полицию, которая приезжала. И я для своих детей решил, что когда я выиграю, когда стану зарабатывать деньги, смогу это позволить, я решил построить ледовую арену.



Я хотел сделать это для детей. Так как у меня растут еще и мои сыновья, они занимаются фигурным катанием, еще и для них. Я помню прекрасно, как было мне тяжело. Когда в рваных штанах ходил и в рваных кроссовках, когда ко мне пришел Антон Сихарулидзе — он старше меня на семь лет — и увидел, что я в рваном, он принес сумку на следующий день своих вещей. Они мне были большие, но мне так было приятно, я так воспрял духом, начал тренироваться», — рассказал Плющенко.