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Губерниев: Без репортажей Тарасовой эфиры стали пресными

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рад возвращению заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в жюри «Ледникового периода».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Стартовали съемки нового сезона «Ледникового периода».

«Татьяна Анатольевна — легенда не только мирового тренерского цеха, но и мирового комментаторского искусства. Я с ней и Олегом Табаковым комментировал открытие Олимпиады в Турине 18 лет назад. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным. Чего-то там не хватало. Сейчас слава богу, что мы наконец-то увидим и услышим Татьяну Анатольевну по крайней мере в рамках шоу, потому что она прекрасна во всех отношениях», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

«Я ее безумно люблю, желаю ей долгих лет жизни и продолжать совершенно блестяще комментировать. Она выдающийся человек. Молодцы, что вернули Тарасову в “Ледниковый период”, а там, возможно, и дальше. Я у ее ног и буду ловить каждое ее слово», — добавил комментатор.

Татьяна Тарасова ответила на вопрос, хотела бы поработать в паре с Дмитрием Губерниевым.

«С удовольствием попробовала бы, почему бы и нет. Странно только, что через вас этот вопрос обсуждается. Мы с ним давно знакомы, это нам надо как-то обсуждать между собой, а не через третьи лица», — сказала Тарасова.