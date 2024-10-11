Губерниев: Без репортажей Тарасовой эфиры стали пресными

«Татьяна Анатольевна — легенда не только мирового тренерского цеха, но и мирового комментаторского искусства. Я с ней и Олегом Табаковым комментировал открытие Олимпиады в Турине 18 лет назад. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным. Чего-то там не хватало. Сейчас слава богу, что мы наконец-то увидим и услышим Татьяну Анатольевну по крайней мере в рамках шоу, потому что она прекрасна во всех отношениях», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».