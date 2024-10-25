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Евгения Медведева поделилась забавным видео с попугаем

Завершившая карьеру фигуристка Евгения Медведева вновь рассказала о своем попугае, который любит принимать пищу вместе со спортсменкой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Когда мой кофе уже не мой», — написала Медведева.

Ранее чемпионка мира показала, как желтогривый какаду дегустирует ее борщ.

Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года — в одиночных выступлениях и командном турнире.

Последний раз Евгения участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.