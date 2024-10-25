Евгения Медведева поделилась забавным видео с попугаем

«Когда мой кофе уже не мой», — написала Медведева.
Ранее чемпионка мира показала, как желтогривый какаду дегустирует ее борщ.
Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании 2016 и 2017 года, а также двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года — в одиночных выступлениях и командном турнире.
Последний раз Евгения участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года, когда на чемпионате России в Красноярске из-за повреждения снялась с произвольной программы. В апреле 2023 года спортсменка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.