Канадская фигуристка похвалила прыжковый турнир в России

«Я его смотрела — крутая идея, мне очень понравилось. Думаю, ISU должен взять этот формат на заметку, если это реально с финансовой точки зрения. Это был бы очень динамичный и зрелищный турнир. Формат очень удачный: он позволит расширить географию стран-участниц, а карьеры фигуристов станут длиннее. Чем шире сеть, тем больше будет рыбы. Но главное: такой турнир привлек бы на трибуны тех зрителей, которые обычно не ходят на фигурное катание. Выросло новое поколение — и оно совсем другое. Этим людям сложнее фокусироваться на длинном формате соревнований, а из-за сидения в соцсетях они привыкли получать быстрые эмоции», — сказала Стеллато-Дудек в интервью Sports.ru.