Канадская фигуристка похвалила прыжковый турнир в России

Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек поделилась своим мнением о прыжковом турнире, который проводится в России.
«Я его смотрела — крутая идея, мне очень понравилось. Думаю, ISU должен взять этот формат на заметку, если это реально с финансовой точки зрения. Это был бы очень динамичный и зрелищный турнир. Формат очень удачный: он позволит расширить географию стран-участниц, а карьеры фигуристов станут длиннее. Чем шире сеть, тем больше будет рыбы. Но главное: такой турнир привлек бы на трибуны тех зрителей, которые обычно не ходят на фигурное катание. Выросло новое поколение — и оно совсем другое. Этим людям сложнее фокусироваться на длинном формате соревнований, а из-за сидения в соцсетях они привыкли получать быстрые эмоции», — сказала Стеллато-Дудек в интервью Sports.ru.
«Если искать аналогии: не все готовы идти в театр, на балет. Но я уверена, что можно заинтересовать и такую аудиторию. Ту основную базу фанатов, которые давно смотрят фигурку, мы все равно не потеряем. Зато привлечем тех, кто предпочитает более динамичный спорт — тот же бокс, соревнования по BMX или спринт», — добавила канадка.
В 2024 году выступающие за Канаду Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам стали чемпионами мира в соревновании спортивных пар. Деанна Стеллато-Дудек до 2019 года выступала за США. В 40 лет она стала самой возрастной чемпионкой мира в истории фигурного катания.