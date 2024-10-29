«Пупс»: Валиева показала свое фото из раннего детства

Напомнрм, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.