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«Пупс»: Валиева показала свое фото из раннего детства

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась милой фотографией из раннего детства.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

«Пупс», — подписала фотографию фигуристка, разместив ее в своем телегарм-канале.

Напомнрм, в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил сроком на 4 года, наказав за употребление запрещенного препарата триметазидина. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

Международный союз конькобежцев после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.

12 сентября агентство Associated Press сообщило, что сведения, которые могли послужить оправданием для стороны Валиевой по делу о допинге, не включили в релиз CAS. Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) отметили, что данная статья содержит ряд неточностей.

В начале октября Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по дисквалификации Валиевой. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям после 24 декабря 2025 года.