Российская фигуристка впервые рассказала о разводе с мужем

«Все знают, что у меня максимально хорошие отношения с Кириллом, и я должна учитывать его чувства, когда что-то говорю. Это было мое право — афишировать свадьбу, отношения, а потом и развод. Когда ты искренне всем транслируешь, как ты счастлив -— а мы действительно были счастливы, — найдется тот, кто порадуется твоему расставанию. И еще очень важно: девочки, никогда не говорите плохо про своих бывших! Не унижайте себя, ведь это же вы его выбрали, вы с ним были. Я могу на кухне подружкам на эмоциях что-то сказать, но в публичном поле —никогда», — сказала Худайбердиева РИА Новости.