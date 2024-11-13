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Российская фигуристка впервые рассказала о разводе с мужем

Чемпионка России в танцах на льду (в паре с Егором Базиным) Елизавета Худайбердиева поделилась личной историей о своем замужестве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Свадьба Елизаветы Худайбердиевой и продюсера Кирилла Благова состоялась в марте 2022 года. В 2023 году супруги развелись. По словам фигуристки, они с супругом создавали друг другу проблемы, но после развода им удалось сохранить добрые отношения.

«Все знают, что у меня максимально хорошие отношения с Кириллом, и я должна учитывать его чувства, когда что-то говорю. Это было мое право — афишировать свадьбу, отношения, а потом и развод. Когда ты искренне всем транслируешь, как ты счастлив -— а мы действительно были счастливы, — найдется тот, кто порадуется твоему расставанию. И еще очень важно: девочки, никогда не говорите плохо про своих бывших! Не унижайте себя, ведь это же вы его выбрали, вы с ним были. Я могу на кухне подружкам на эмоциях что-то сказать, но в публичном поле —никогда», — сказала Худайбердиева РИА Новости.

«У нас с Кириллом были страшные штуки с обеих сторон, когда мы делали плохо друг другу и не смогли с этим справиться. Но было и много хорошего, намного больше. Мне никогда не будет безразличен он, я, наверное, всегда буду любить его как человека, потому что у нас правда были серьезные отношения. Мы не по приколу поженились, в эйфории. Мы жили вместе и были семьей, и я всегда говорю, что мне искренне жаль, что у нас не получилось», — добавила фигуристка.

Худайбердиева в паре с Базиным — чемпионка, серебряный и бронзовый призер чемпионатов России. Пара также неоднократно побеждала на этапах Гран-при России.