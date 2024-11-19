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Глава РУСАДА: хотим привлечь Валиеву к борьбе с допингом

Глава Всероссийского антидопингового агентства РУСАДА Вероника Логинова предложила привлечь российскую фигуристку Камилу Валиеву к борьбе с допингом, чтобы обратить внимание юных спортсменов на эту проблему.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы, в свою очередь, очень хотим в дальнейшем привлечь Камилу к процессу формирования в обществе устойчивой позиции — негативного отношения к допингу, в частности, среди юных спортсменов. С радостью примем ее инициативу. Мы в последнее время стараемся говорить с молодежью на одном языке — например, разрабатываем викторины, выкладываем ролики в соцсетях, используем VR-очки, то есть делаем так, чтобы им не было скучно обо всем этом слушать. Но понимаем, что к нам могут относиться с настороженностью. А ее, как кумира миллионов, услышат. И это было бы здорово. Надеюсь, мы поработаем вместе в этом направлении», — приводит слова Логиновой «РИА Новости Спорт».

Напомним, 8 декабря 2923 года стало известно, что российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицируют на четыре года в соответствии с решением CAS. Помимо этого, она лишилась нескольких своих наград, в том числе и группового золота на Олимпиаде-2022. Таким образом, первое место осталось за сборной США, а национальная команда Российской Федерации стала бронзовым призёром.

После вынесения решения по делу о допинге Валиева прекратила тренировки и сейчас активно занимается другими сферами деятельности. Фигуристка поступила во МГИМО на специальность «международная журналистика».

На данный момент неизвестно, планирует ли Валиева возвращаться в спорт после истечения срока дисквалификации. Сама фигуристка эту ситуацию не комментировала.