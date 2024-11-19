Глава РУСАДА: хотим привлечь Валиеву к борьбе с допингом

«Мы, в свою очередь, очень хотим в дальнейшем привлечь Камилу к процессу формирования в обществе устойчивой позиции — негативного отношения к допингу, в частности, среди юных спортсменов. С радостью примем ее инициативу. Мы в последнее время стараемся говорить с молодежью на одном языке — например, разрабатываем викторины, выкладываем ролики в соцсетях, используем VR-очки, то есть делаем так, чтобы им не было скучно обо всем этом слушать. Но понимаем, что к нам могут относиться с настороженностью. А ее, как кумира миллионов, услышат. И это было бы здорово. Надеюсь, мы поработаем вместе в этом направлении», — приводит слова Логиновой «РИА Новости Спорт».