Японский фигурист отреагировал на слова Трусовой о медалях ОИ

Напомним, Александра Трусова — серебряный призер Олимпиады-2022, однако ее никогда не устраивала это награда. По словам самой фигуристки она мечтала об олимпийском золоте и шла к нему всю жизнь. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип.