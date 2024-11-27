Японский фигурист отреагировал на слова Трусовой о медалях ОИ

Тим негодует по поводу мнения Трусовой о наградах.
«Ну, черт возьми, девочка, я думаю, мне лучше снять свою немедаль с книжной полки и положить ее на хранение», — написал Колето на странице в соцсетях.
Напомним, Александра Трусова — серебряный призер Олимпиады-2022, однако ее никогда не устраивала это награда. По словам самой фигуристки она мечтала об олимпийском золоте и шла к нему всю жизнь. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип.
Комацубара и Колето четырежды становились чемпионами Японии, а также побеждали на этапе Гран-при NHK Trophy в сезоне-2021/2022. На Олимпиаде-2022 их пара заняла седьмое место в своем сегменте.