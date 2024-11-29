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Евгения Медведева снялась в новом сериале «Универ»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в сериале «Универ. Молодые», который станет перезапуском популярной комедийной франшизы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

25-летняя фигуристка появилась в минутном трейлере, который был показан на официальной презентации сериала. Съемки проекта были анонсированы в мае, а на экраны он должен выйти в 2025 году.

В октябре Медведева в интервью Роману Костомарову рассказала, что в сериале у нее была эпизодическая роль и она провела на съемочной площадке только два дня.

Медведева является серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что Медведева сменит Загитову на месте ведущей в новом сезоне «Ледникового периода».