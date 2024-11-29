Евгения Медведева снялась в новом сериале «Универ»

25-летняя фигуристка появилась в минутном трейлере, который был показан на официальной презентации сериала. Съемки проекта были анонсированы в мае, а на экраны он должен выйти в 2025 году.
В октябре Медведева в интервью Роману Костомарову рассказала, что в сериале у нее была эпизодическая роль и она провела на съемочной площадке только два дня.
Медведева является серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.
Ранее сообщалось, что Медведева сменит Загитову на месте ведущей в новом сезоне «Ледникового периода».