Роднина — о словах Дегтярева: Нельзя так огульно всех осуждать

«У человека может быть масса причин сменить гражданство — экономические, политические, семейные обстоятельства. Мы знаем много ситуаций, когда ребенок это делает, поскольку родители решили переехать. Понятно, что если они уезжают, то и ребенок начинает выступать за другую страну. Мне кажется, нельзя так огульно всех осуждать. Смена гражданства — во многом внутренняя история. Вот Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».