Роднина — о словах Дегтярева: Нельзя так огульно всех осуждать

«У человека может быть масса причин сменить гражданство — экономические, политические, семейные обстоятельства. Мы знаем много ситуаций, когда ребенок это делает, поскольку родители решили переехать. Понятно, что если они уезжают, то и ребенок начинает выступать за другую страну. Мне кажется, нельзя так огульно всех осуждать. Смена гражданства — во многом внутренняя история. Вот Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».
Напомним, Дегтярев заявил, что если человек сменил паспорт, то к нему есть много вопросов в обществе. На это его высказывание уже отреагировали некоторые спортсмены, объяснив, что, если человек не был спортсменом, то ему сложно понять, почему спортсмены меняют гражданство.
Сейчас российские атлеты не выступают на международной спортивной арене в связи с санкциями.