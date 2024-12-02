Костомаров: Протезы рук для меня — как костюм на выход

«Насколько я привык к протезам? Если говорить про протезы ног, то, конечно, я ими пользуюсь постоянно. Для человека, который хочет двигаться, ходить, это действительно спасение. А что касается рук, то они в большей степени как костюм на выход: надеваю их только на мероприятия и на съемки, в быту не пользуюсь совсем. После болезни и реабилитации все полностью изменилось, это абсолютно другая жизнь», — сказал Костомаров в интервью «Газете.ru».
«Я вообще не посещаю врачей. И занимаюсь собой сам, тренируюсь три-четыре раза в неделю, стараюсь вести достаточно активный образ жизни. А к врачам без признаков и симптомов каких-то не обращаюсь — поводов для этого нет. Тьфу-тьфу», —добавил олимпийский чемпион.
Роман Костомаров выиграл золото на Олимпийских играх в Турине в танцах на льду вместе с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.
В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений у фигуриста возник некроз тканей, из-за чего он перенес частичную ампутацию конечностей, а затем прошел через процедуру протезирования.