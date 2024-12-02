Костомаров: Протезы рук для меня — как костюм на выход

«Насколько я привык к протезам? Если говорить про протезы ног, то, конечно, я ими пользуюсь постоянно. Для человека, который хочет двигаться, ходить, это действительно спасение. А что касается рук, то они в большей степени как костюм на выход: надеваю их только на мероприятия и на съемки, в быту не пользуюсь совсем. После болезни и реабилитации все полностью изменилось, это абсолютно другая жизнь», — сказал Костомаров в интервью «Газете.ru».