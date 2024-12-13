Гуменник — о Кубке Содружества: хотелось бы, чтоб кто-то приезжал. Тот же Илья Малинин

— Ты не первый раз приезжаешь на Кубок Содружества, но ты единственный топовый фигурист. Не хотелось бы, чтобы кто-то еще приехал? Гимн России, в конце концов.
— Да, хотелось бы, наверное, чтобы еще кто-то приезжал. Тот же Илья Малинин. Гимн России бы послушал. Шучу.
Но соревнования хорошие, в нашей ситуации очень приятно выехать за границу, посоревноваться с иностранными фигуристами. Появляется некий флешбэк тех лет, когда я участвовал в международных соревнованиях, — приводит слова Гуменника «Спорт-Экспресс».
Напомним, Гуменник стал победителем Кубка Содружества в мужском одиночном фигурном катании, одержал победу на Кубке Содружества, который проходит в Минске (Беларусь). После двух дней соревнований спортсмен получил от судей 298,99 балла. Петр исполнил четыре четверных прыжка. Вторым стал белорус Евгений Пузанов, замкнул тройку лидеров россиянин Максим Автушенко.