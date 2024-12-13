Гуменник рассказал, кого считает своими основными соперниками на льду

«На последнем прокате я неплохо так расшибся, потому что в отличие от прошлого сезона, где я стабильно делал три четверных — риттбергер и два сальхова, — на последнем старте я пытался сделать пять. Физически немного не вытянул.



Происходит это все по двум причинам: во-первых, меня вынуждают соперники. И во-вторых, на фоне них, может, я выгляжу не так впечатляюще. В прошлом году их было не так много — Женя Семененко и Влад Дикиджи, если основные. Сейчас же добавилось очень много спортсменов, которые стабильно прыгают флип и лутц и набирают плюс-минус 300 баллов», — приводит слова Гуменника «Спорт-Экспресс».