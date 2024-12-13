Гуменник рассказал, кого считает своими основными соперниками на льду

«На последнем прокате я неплохо так расшибся, потому что в отличие от прошлого сезона, где я стабильно делал три четверных — риттбергер и два сальхова, — на последнем старте я пытался сделать пять. Физически немного не вытянул.
Происходит это все по двум причинам: во-первых, меня вынуждают соперники. И во-вторых, на фоне них, может, я выгляжу не так впечатляюще. В прошлом году их было не так много — Женя Семененко и Влад Дикиджи, если основные. Сейчас же добавилось очень много спортсменов, которые стабильно прыгают флип и лутц и набирают плюс-минус 300 баллов», — приводит слова Гуменника «Спорт-Экспресс».
Напомним, Гуменник стал победителем Кубка Содружества в Минске (Беларусь). В сумме за два проката он набрал 298,99 баллов и не смог достичь отметки в 300 баллов.
Первым фигуристом в истории, набравшим более 300 баллов за оба проката, стал Юдзуру Ханю в ноябре 2013 года. Национальный рекорд по преодолению планки в 300 баллов установил сам же Гуменник в 2023 году на пятом этапе Гран-при России.