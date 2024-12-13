Роднина ответила на вопрос, есть ли у нее конфликт с Тарасовой

«Конфликт с Тарасовой? А кто вам сказал, что это конфликт? Конфликт и сложная ситуация — разные вещи. У нас конфликта нет, мы с Татьяной Анатольевной никогда не ругались. Хотела бы я когда-нибудь наладить с ней отношения? А для чего? Если я не ругалась, то чего мне налаживать. Татьяна Анатольевна тоже не ругалась со мной. И что с того, что мы не общаемся? Разве вы со всеми общаетесь?» — приводит слова Родниной Sport24.