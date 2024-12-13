Роднина ответила на вопрос, есть ли у нее конфликт с Тарасовой

«Конфликт с Тарасовой? А кто вам сказал, что это конфликт? Конфликт и сложная ситуация — разные вещи. У нас конфликта нет, мы с Татьяной Анатольевной никогда не ругались. Хотела бы я когда-нибудь наладить с ней отношения? А для чего? Если я не ругалась, то чего мне налаживать. Татьяна Анатольевна тоже не ругалась со мной. И что с того, что мы не общаемся? Разве вы со всеми общаетесь?» — приводит слова Родниной Sport24.
Сотрудничество Татьяны Тарасовой и пары Ирина Роднина/Александр Зайцев началось в 1974 году. На тот момент Роднина уже была олимпийской чемпионкой и встала в пару с новым партнером. С предыдущим тренером пары Станиславом Жуком у Родниной были непростые отношения, в какой-то момент начались недопонимания — и пара не побоялась перейти к молодому наставнику.
Тарасова привела Зайцева и Роднину к золотым медалям Олимпийских игр в Иннсбруке и Лейк-Плэсиде, после чего спортсмены завершили свою карьеру. Известно, что Роднина и Тарасова не разговаривают друг с другом более 30 лет.
«Татьяна Анатольевна у микрофона все время вспоминает, кого она тренировала, а кого не тренировала, к кому она хорошо относилась, а к кому — плохо. А это не комментаторская работа, это называется байки», — раскритиковала как-то Роднина работу Тарасовой в качестве комментатора.
«Думаю, что у людей, работающих в Государственной думе, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом. А за свои комментарии отвечу я», — ответила тогда Тарасова.