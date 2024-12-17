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Камила Валиева подала новую апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил

Фигуристка вновь намерена добиваться справедливости.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

29 января 2024 года Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года и аннулировали все результаты международных соревнований, в которых она участвовала с 25 декабря 2021 года. В ее организме был обнаружен триметазидин — вещество, повышающее выносливость спортсмена.

7 октября последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии отклонила первую апелляцию Валиевой, теперь фигуристка вновь отправила запрос. Об этом сообщают «РИА Спорт Новости»

В ноябре Валиева объявила о намерении вернуться в большой спорт после истечения срока дисквалификации.