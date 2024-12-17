Камила Валиева подала новую апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил

29 января 2024 года Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года и аннулировали все результаты международных соревнований, в которых она участвовала с 25 декабря 2021 года. В ее организме был обнаружен триметазидин — вещество, повышающее выносливость спортсмена.