Камила Валиева подала новую апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил

29 января 2024 года Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года и аннулировали все результаты международных соревнований, в которых она участвовала с 25 декабря 2021 года. В ее организме был обнаружен триметазидин — вещество, повышающее выносливость спортсмена.
7 октября последняя возможная инстанция — Федеральный суд Швейцарии отклонила первую апелляцию Валиевой, теперь фигуристка вновь отправила запрос. Об этом сообщают «РИА Спорт Новости»
В ноябре Валиева объявила о намерении вернуться в большой спорт после истечения срока дисквалификации.