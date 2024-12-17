Навка рассказала о жизни с Песковым и секрете счастливого брака

«Я прихожу домой, мой муж меня ждет, а мне надо еще поговорить по телефону. Он мне говорит: “12 часов ночи”. Но муж все понимает. Он тоже очень поздно приходит с работы. В девять вечера если он приходит — это, можно сказать, рано. Обычно это 11−12 ночи, часто командировки. Но если он в Москве, то я всегда его дожидаюсь, и мы вместе ложимся спать», — добавила олимпийская чемпионка.