Навка рассказала о жизни с Песковым и секрете счастливого брака

Татьяна Навка и Дмитрий Песков находятся в браке с 2015 года. В 2014 году у пары родилась дочь Надежда.
«Табу у нас нет в семье. Я просто умная женщина и не задаю лишних вопросов. Меньше знаешь — лучше спишь. У меня муж — самый большой критик. Поэтому я перестала ему что-либо рассказывать, заранее показывать, давать слушать. Я всегда Новый год встречаю с семьей. У нас днем шоу, а в шесть я уже дома красивая. Обязательно телевизор, елка, оливье, президент. Самый лучший Новый год — дома», — заявила Навка в интервью газете «Комсомольская правда».
«Я прихожу домой, мой муж меня ждет, а мне надо еще поговорить по телефону. Он мне говорит: “12 часов ночи”. Но муж все понимает. Он тоже очень поздно приходит с работы. В девять вечера если он приходит — это, можно сказать, рано. Обычно это 11−12 ночи, часто командировки. Но если он в Москве, то я всегда его дожидаюсь, и мы вместе ложимся спать», — добавила олимпийская чемпионка.
Татьяна Навка выиграла золото на Олимпийских играх в Турине 2006 года в танцах на льду вместе с Романом Костомаровым. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.