Фигуристы столкнулись на чемпионате России в Омске: видео

«Это была полная неожиданность. Мы с Егором оба пытались уйти от столкновения. Ситуация возникла очень непредсказуемо. Надеюсь, что у Ани все в порядке. Вроде помогли ей встать. Лизка отделалась легким испугом. Я увидел Егора в последний момент. Большая скорость не позволила разъехаться. Это психологически влияет на выступление. Никто не выходит на лед, чтобы специально наносить увечья», — рассказал после выступления Дрозд.