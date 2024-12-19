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Фигуристы столкнулись на чемпионате России в Омске: видео

Чемпионат России по фигурному катанию завершится 22 декабря. Соревнования проходят на арене «G-Drive» в Омске.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Елизавета Шичина и Павел Дрозд столкнулись с Анной Щербаковой и Егором Гончаровым перед ритм-танцем. После инцидента никто не снялся с соревнований.

«Это была полная неожиданность. Мы с Егором оба пытались уйти от столкновения. Ситуация возникла очень непредсказуемо. Надеюсь, что у Ани все в порядке. Вроде помогли ей встать. Лизка отделалась легким испугом. Я увидел Егора в последний момент. Большая скорость не позволила разъехаться. Это психологически влияет на выступление. Никто не выходит на лед, чтобы специально наносить увечья», — рассказал после выступления Дрозд.

«Столкновение не повлияло на наш прокат. Мы смогли показать, что наработали. Наоборот, немножечко взбодрились, сели в ножки. Всякое бывает. Нужно уметь выступать при любом раскладе», — сказала Анна Щербакова, которая является полной тезкой олимпийской чемпионки 2022 года в одиночном катании.

Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию. Пара получила за прокат 85,62 балла. На втором месте идут Ирина Хавронина и Девид Нарижный, замыкают тройку лидеров Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Щербакова и Гончаров завершили первый день выступлений на 8-м месте, Шичина и Дрозд — на 11-м.