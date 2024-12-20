Камила Валиева не сможет отобраться на Олимпиаду 2026 года

29 января 2024 года Международный спортивный суд (CAS) утвердил дисквалификацию фигуристки на 4 года за применение допинга. и Были аннулированы все результаты международных соревнований, в которых она участвовала с 25 декабря 2021 года. В ее организме был обнаружен триметазидин — вещество, повышающее выносливость спортсмена.