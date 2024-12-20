Камила Валиева не сможет отобраться на Олимпиаду 2026 года

Российская фигуристка Камила Валиева не сможет принять участия в квалификации на Олимпийские игры 2026 года. Отбор квалификация на Игры пройдет в сентябре 2025 года. Срок действия дисквалификации российской спортсменки заканчивается в декабре того же года, поэтому Камиле доступ к Олимпиаде 2026 года закрыт.
29 января 2024 года Международный спортивный суд (CAS) утвердил дисквалификацию фигуристки на 4 года за применение допинга. и Были аннулированы все результаты международных соревнований, в которых она участвовала с 25 декабря 2021 года. В ее организме был обнаружен триметазидин — вещество, повышающее выносливость спортсмена.
ISU после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира фигуристов на Олимпийских Играх в Пекине в 2022 году, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу.
В ноябре Валиева объявила о намерении вернуться в большой спорт после истечения срока дисквалификации. 17 декабря стало известно о том, что Камила Валиева подала новую апелляцию по делу о нарушении антидопинговых правил.