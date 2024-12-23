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Глава ФФККР — об отборе на ОИ-2026: Нам нельзя ошибаться

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался по ситуации с отбором к Олимпийским играм-2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Международный союз конькобежцев допустил россиян к олимпийскому отбору в нейтральном статусе. Россия получила всего по одной квоте в каждом виде — мужском и женском катании, спортивных парах и танцах на льду. Кроме того, российские фигуристы не смогут выступить в командном турнире. Квалификация состоится в Пекине с 17 по 21 сентября 2025 года.

«Мы только-только получили регламентирующие документы ISU, многое нужно уточнить. Для начала необходимо понять все критерии допуска и лишь после этого делать какие-то шаги. Ответственность на ФФККР лежит очень большая, и делать поспешные шаги не стоит. Могу только сказать, что будем учитывать и результаты завершившегося чемпионата России, и итоги предыдущих турниров, и стабильность спортсменов, и их психологическую устойчивость. Как только появится понимание, обязательно оповестим всех поклонников фигурного катания», — цитирует Сихарулидзе РИА Новости.

«Мы только-только получили регламентирующие документы ISU, многое нужно уточнить. Для начала необходимо понять все критерии допуска и лишь после этого делать какие-то шаги. Ответственность на ФФККР лежит очень большая, и делать поспешные шаги не стоит. Могу только сказать, что будем учитывать и результаты завершившегося чемпионата России, и итоги предыдущих турниров, и стабильность спортсменов, и их психологическую устойчивость. Как только появится понимание, обязательно оповестим всех поклонников фигурного катания», — добавил олимпийский чемпион 2002 года.

XXV Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.