Глава ФФККР — об отборе на ОИ-2026: Нам нельзя ошибаться

«Мы только-только получили регламентирующие документы ISU, многое нужно уточнить. Для начала необходимо понять все критерии допуска и лишь после этого делать какие-то шаги. Ответственность на ФФККР лежит очень большая, и делать поспешные шаги не стоит. Могу только сказать, что будем учитывать и результаты завершившегося чемпионата России, и итоги предыдущих турниров, и стабильность спортсменов, и их психологическую устойчивость. Как только появится понимание, обязательно оповестим всех поклонников фигурного катания», — добавил олимпийский чемпион 2002 года.