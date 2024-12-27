Дикиджи объяснил, почему его TikTok-танцы не подходят для льда

«Я начал снимать тиктоки примерно год назад. В прошлом году, после этапа Гран-при в Казани, зацепились с Гришей Федоровым, и я ему в шутку сказал: “А давай, если чисто откатаем, в конце станцуем? — Ну, давай”. Так все и закрутилось. Хотя какие-то видосы я снимал еще до этого.



Публика отреагировала очень хорошо, ролик быстро разлетелся. И я подумал, что стоит продолжать. На первых видосах я копировал образ тиктокера Ave Moves. Купил маску, ну и в танцах повторял некоторые его движения.



Обычно бывает так: что-то попалось в рекомендациях, и если танец прикольный — я его разучиваю. Чаще всего танцую прямо рядом со льдом. Если сложный танец, нужно время, чтобы адаптироваться под эти движения. Сначала ощущения, что вообще впервые в жизни танцуешь.



В среднем, на то, чтобы выучить танец, уходит дня три. Ну, не так, конечно, что я с утра до вечера только этим и занимаюсь. Обычно утром или вечером поучу полчасика, на следующий день — еще, а потом уже не думаю над движениями, само получается. Ролик никогда не снимаю с первого раза. Как правило, делаю 10−15 дублей и потом из них выбираю лучший. Снимаю себя сам — ставлю телефон вниз и готово.



Танцую в стиле хип-хоп, но хочу попробовать еще контемп. Мне он очень нравится, но пока не могу найти подходящий танец. Снимать что-то слабенькое не хочу, обычно я листаю видосики в ленте и ищу такое, что западет в душу. Тогда и учить легко, и результат получается классный.



Конечно, меня миллион раз спрашивали, почему я не перенесу эти движения на лед. Это непросто, все-таки хип-хоп — не совсем про фигурное катание. И на льду я слишком переживаю, чтобы такое исполнять. Если научусь расслабляться, можно будет показать что-то такое в программе. Но пока на льду я — Влад Дикиджи, а в тиктоке — @lilwavymoves. И это два разных человека», — сказал Дикиджи.