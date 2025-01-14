Губерниев — о беременности Трусовой: Ребеночек будет прекрасный

Ранее в СМИ сообщили о том, что Трусова изменила формат выступлений в шоу из-за беременности. Она не исполняла прыжки на шоу в середине декабря и начале января. Отмечается, что Трусова в ближайшие месяцы может стать мамой.
«Это самое прекрасное, что может быть в мире. Саша сама прекрасна, и ребеночек у нее будет прекрасный. Желаю замечательной молодой паре многое лета и познать великолепное чувство отцовства и материнства», — приводит слова Губерниева издание «ВсеПроСпорт».
В августе этого года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.
В начале сезона 20-летняя Трусова приняла участие в контрольных прокатах сборной России, что вызвало слухи о полноценном возвращении фигуристки на лед.
Трусова является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка становилась чемпионкой России, а также завоевала серебро и бронзу на чемпионатах Европы. Кроме того, в ее активе две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого мирового первенства. В марте 2018 года Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей два четверных прыжка в рамках одной программы.