Татьяна Тарасова: Горжусь своей карьерой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала себя счастливым человеком и призналась, что гордится своей карьерой.
«Считаю себя счастливым человеком, потому что попала на ту работу, которая украшает мою жизнь. Тренерством занималась с 20 лет, сейчас мне 77 — больше 50 лет отработала. Конечно, трудно выделить моменты, которые считаю наиболее гордыми в своей тренерской карьере. Слава богу, у меня всегда были победы. Ни одна победа не дается легко. Победы просто так никто не принесет. Поэтому нужно быть лучшими в мире и на каждой тренировке понимать, что нужно сделать, чтобы выигрывать и дальше. Все цели, которые ставила перед собой, осуществила. Конечно же, горжусь своей карьерой и очень люблю свою профессию», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Татьяне Тарасовой 77 лет. Ее ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей: Ирина Роднина и Александр Зайцев (1976 и 1980), Наталья Бестемьянова и Андрей Букин (1988), Марина Климова и Сергей Пономаренко (1992), Илья Кулик (1998), Оксана Грищук и Евгений Платов (1998), Алексей Ягудин (2002).