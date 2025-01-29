Самые красивые фигуристки СССР: первая часть

Наталья Бестемьянова
Советская фигуристка выступала в танцах на льду в паре с Андреем Букиным. В 1988 году Бестемьянова и Букин стали олимпийскими чемпионами на Играх в Калгари. Также Наталья и Андрей трижды стали победителями чемпионата СССР, четыре раза выиграли чемпионат мира и пять раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах Европы.
Спортсмены тренировались у легендарной Татьяны Тарасовой. Их запомнили по ярким выступлениям, особенно в головах болельщиков отпечатался номер «Кармен», который они исполнили в 1985 году на «Выступлении сильнейших фигуристов СССР». В апреле 2019 года Наталья Бестемьянова и Андрей Букин были введены в Зал славы мирового фигурного катания.
Людмила Пахомова
Многократная чемпионка СССР Пахомова выступала в танцах на льду и добилась наилучших результатов вместе с Александром Горшковым. В 1976 году на Олимпийских играх в Инсбруке танцы на льду впервые включили в программу соревнований. Пахомова и Горшков завоевали золото в этой дисциплине. Также на счету Пахомовой и Горшкова шесть наград высшей пробы с чемпионатов мира и Европы.
Пара была известна, нестандартным выбором композиций для выступлений. Одним из самых ярких номеров Пахомовой и Горшкова можно считать «Кумпарситу». После завершения карьеры Людмила работала тренером, а ее подопечные завоевали множество медалей на чемпионатах мира и соревнованиях внутри страны.
Елена Валова
Елена выступала в парном катании вместе с Олегом Васильевым. Они стали чемпионами СССР и победителями Олимпийских игр 1984 года в Сараево. Также на счету Валовой и Васильева три золота чемпионатов мира и Европы.
Валова и Васильев первыми исполнили тройной параллельный прыжок. В 2018 году советских спортсменов включилим в Зал славы мирового фигурного катания.
Наталья Линичук
Линичук выступала в танцах на льду в паре с Геннадием Карпоносовым. В 1980 году советские спортсмены стали победителями на Олимпиаде в американском Лейк-Плэсиде. Также фигуристы дважды выиграли чемпионат мира и Европы.
После завершения спортивной карьеры Линичук и Карпоносов стали успешными тренерами. Среди их учеников: Оксана Грищук и Евгения Платов, Ирина Лобачева и Илья Авербух, также Марина Анисина в паре с Авербухом, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский.
Кира Иванова
Кира Иванова завоевала первую в истории СССР олимпийскую награду в женском одиночном катании. Она стала бронзовым призером Игр 1984 года в Сараево. Также на счету спортсменки два золота чемпионата страны и серебро чемпионата мира в Токио, который прошел в 1985 году. На чемпионатах Европы Иванова четыре раза останавливалась в шаге от золотой медали.
В честь советской спортсменки названа британская актриса Кира Найтли. Отец девочки увидел выступление Ивановой и решил назвать дочь в ее честь. После завершения спортивной карьеры Кира Иванова снималась в кино, выступала в «Театре ледовых миниатюр» и работала тренером.
Марина Пестова
Фигуристка Марина Пестова выступала в парном катании в паре со Станиславом Леоновичем. Спортсмены стали трехкратными чемпионами СССР, а также завоевали бронзу и серебро на чемпионатах мира и Европы.
Пестова и Леонович выполняли сложные поддержки и подкрутки. После завершения карьеры Пестова выступала в различных ледовых шоу.
Ирина Моисеева
Моисеева выступала в танцах на льду в паре с Андреем Миненковым. На Олимпиаде в Инсбруке они проиграли другому советскому дуэту Пахомова/Горшков и стали серебряными призерами соревнований. Также в 1980 году на Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде Моисеева и Миненков завоевали бронзу. Они дважды стали чемпионами мира и Европы.
Ирина Моисеева неоднократно награждалась призами «Мисс соревнований» как самая красивая участница чемпионатов мира и Европы. Номера Моисеевой и Миненкова были новаторскими и нравились публике.
Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова непродолжительное время выступала в парном катании с Георгием Проскуриным. В 1966 году спортсмены выступили на Всемирной Универсиаде в Италии. Вскоре Тарасова завершила карьеру фигуристки из-за травмы.
Татьяна Тарасова в качестве тренера участвовала во всех зимних Олимпийских играх и чемпионатах мира и Европы по фигурному катанию начиная с 1967 года. Среди ее учеников: Ирина Моисеева и Андрей Миненков, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Алексей Ягудин.
В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Елена Чайковская
Чайковская выступала в одиночном фигурном катании и стала чемпионкой СССР в 1957 году. Позднее Елена стала тренером. Непродолжительное время она тренировала пару Тарасова/Проскурин. Наибольших успехов добились воспитанники Чайковской — Людмила Пахомова и Александр Горшков. В 2019 году Елена Чайковская была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Наталья Лебедева
Наталья выступала в одиночном фигурном катании. Она дважды выиграла чемпионат СССР и дважды стала призером на чемпионатах Европы. Лебедева выбирала для выступления классическую музыку и отличалась сдержанным стилем. Она была известна своей оригинальной комбинацией из семи прыжков с шагами: прыжок шпагат, валлей, ойлер, тройной тулуп, ойлер и двойной сальхов.