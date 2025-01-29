Самые красивые фигуристки СССР: первая часть

Многократная чемпионка СССР Пахомова выступала в танцах на льду и добилась наилучших результатов вместе с Александром Горшковым. В 1976 году на Олимпийских играх в Инсбруке танцы на льду впервые включили в программу соревнований. Пахомова и Горшков завоевали золото в этой дисциплине. Также на счету Пахомовой и Горшкова шесть наград высшей пробы с чемпионатов мира и Европы.