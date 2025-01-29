Туктамышева — о чемпионате Европы: Без нас легче завоевать медали

«Если бы на чемпионат Европы пустили наших фигуристов, думаю, мы бы победили у девушек и в парах. В танцах, скорее всего, были бы минимум третьи — все-таки там многое зависит от рейтинга и текущих выступлений. Мальчики тоже боролись бы за медали. Так что Европа могла бы быть вся наша, как это было в 2022-м перед отстранением.



Скучают ли европейские фигуристы по нам? Конечно, всегда зрелищнее соревнования, на которых классная конкуренция — это привлекает больше зрителей. Да и участвовать в таких турнирах интереснее.



Хочется верить, что нас не хватает. Но все равно все заняты своим делом — вряд ли фигуристы много думают: как жаль, что нет русских; или наоборот: хорошо, что их нет. Просто каждый делает свое дело. И если им без нас легче завоевывать медали, то и грустить они особо не будут», — написала Туктамышева в блоге на Sports.ru.