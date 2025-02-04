Самые красивые фигуристки СССР: часть два

Климова выступала в танцах на льду с Сергеем Пономаренко. В 1992 году они завоевали золото на Олимпийских играх в Альбервиле. Также пара стала серебряными и бронзовыми призерами на ОИ-1988 и ОИ-1984 соответственно. Климова и Пономаренко стали первыми на трех чемпионатах мира и четыре раза побеждали на чемпионатах Европы.