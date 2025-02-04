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Самые красивые фигуристки СССР: часть два

Первую часть подборки, в которой мы рассказали о Татьяне Тарасовой и Людмиле Пахомовой вы можете найти по ссылке. А пока — ее продолжение.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Екатерина Гордеева

Екатерина Гордеева выступала в парном катании с Сергеем Гриньковым. В 1988 году и 1994 году пара завоевала золото на Олимпийских играх в Калгари и Лиллехаммере соответственно. Также Гордеева и Гриньков четыре раза выиграли чемпионат мира и трижды — Европы.

Екатерина Гордеева
Екатерина ГордееваИсточник: РИА "Новости"

Тамара Москвина

Москвина выиграла пять золотых наград на чемпионатах СССР в одиночном катании. Успеха на международной арене Тамара достигла в парном катании с Алексеем Мишиным. В 1968 году они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, а спустя год завоевали серебро на чемпионате мира и на европейском первенстве. После этого Москвина ушла строить тренерскую карьеру.

Тамара Москвина и Алексей Мишин
Тамара Москвина и Алексей МишинИсточник: РИА "Новости"

Среди учеников Москвиной: Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ирина Роднина

Фигуристка выступала в парном катании с Алексеем Улановым и Александром Зайцевом. Ирина Роднина имеет в коллекции лишь золотые награды. Она трижды выиграла Олимпийские игры, десять раз стала первой на чемпионатах мира и 11 раз поднималась на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах Европы.

Ирина Роднина и Александр Зайцев
Ирина Роднина и Александр ЗайцевИсточник: РИА "Новости"

Два золота на Олимпийских играх в Инсбруке и Лейк-Плэсиде пара Роднина/Зайцев завоевали под руководством Татьяны Тарасовой.

Елена Водорезова

Водорезова стала первой фигуристкой в истории СССР призеркой чемпионата мира и Европы в одиночном катании. Также Елена стала самой молодой советской спортсменкой, которая приняла участие на Олимпиаде. В 1976 году 12-летняя Водорезова выступила на Играх в Инсбруке.

Елена Водорезова
Елена ВодорезоваИсточник: РИА "Новости"

Елена пять раз выиграла чемпионат СССР, также фигуристка завоевала две бронзы и серебро на чемпионатах Европы и стала третьей на чемпионате мира в Хельсинки в 1983 году.

В качестве тренера Елена Водорезова была наставницей олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой.

Людмила Белоусова

Белоусова пришла в фигурное катание в 16 лет, после просмотра фильма «Весна на Льду». Ранее девушка занималась гимнастикой, теннисом и конькобежным спортом. Она выступала в парном катании с Олегом Протопоповым. Пара стала двукратными олимпийскими чемпионами в 1964 и 1968 годах. Также Белоусова и Протопопов четыре раза завоевали золото на чемпионатах мира и Европы.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов
Людмила Белоусова и Олег ПротопоповИсточник: РИА "Новости"

Татьяна Жук

Спортсменка выступала в парном катании с Александром Гореликом. Татьяна Жук полностью пропустила сезон-1966/67 из-за травмы. На Олимпийских играх в 1968 году в Гренобле Татьяна и Алексей стали серебряными призерами соревнований, уступив соотечественникам Белоусова/Протопопов. Также Жук и Горелик неоднократно становились призерами чемпионатов мира и Европы.

Татьяна Жук и Александр Горелик
Татьяна Жук и Александр ГореликИсточник: РИА "Новости"

Людмила Смирнова

Смирнова выступала в парном катании. Вместе с Андреем Сурайкиным фигуристка стала серебряным призером Олимпийских игр в Саппоро в 1972 году, а также завоевала три серебра на чемпионатах мира и Европы.

Людмила Смирнова и Андрей Сурайкин
Людмила Смирнова и Андрей СурайкинИсточник: РИА "Новости"

После Сурайкина Людмила Смирнова выступала в паре с Алексеем Улановым. С ним она завоевала два серебра на чемпионатах мира и серебро и бронзу на чемпионатах Европы.

Марина Климова

Климова выступала в танцах на льду с Сергеем Пономаренко. В 1992 году они завоевали золото на Олимпийских играх в Альбервиле. Также пара стала серебряными и бронзовыми призерами на ОИ-1988 и ОИ-1984 соответственно. Климова и Пономаренко стали первыми на трех чемпионатах мира и четыре раза побеждали на чемпионатах Европы.

Марина Климова и Сергей Пономаренко
Марина Климова и Сергей ПономаренкоИсточник: РИА "Новости"

В 2003 году Марию Климову и Сергея Пономаренко включили в Зал славы мирового фигурного катания.

Майя Усова

Фигуристка выступала в танцах на льду в паре с Александром Жулиным. В 1993 году спортсмены завоевали золото на чемпионате мира и Европы. Ранее они неоднократно становились призерами на чемпионатах мира и Европы. Фигуристы впервые стали призерами на этих турнирах в 1989 году.

Майя Усова и Александр Жулин
Майя Усова и Александр ЖулинИсточник: РИА "Новости"

Также Усова и Жулин завоевали бронзу на Олимпиаде 1992 года в Альбервиле и стали серебряными призерами на ОИ-1994, уступив соотечественникам Оксане Грищук и Евгению Платову.

Наталья Анненко

Наталья выступала в танцах на льду с Генрихом Сретенским. Пара стала многократными призерами чемпионатов Европы и СССР. Анненко повле завершения карьеры стала тренером и четыре сезона выступала в шоу «Stars on Ice».

Генрих Сретенский и Наталья Анненко
Генрих Сретенский и Наталья АнненкоИсточник: РИА "Новости"