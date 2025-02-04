Самые красивые фигуристки СССР: часть два

Екатерина Гордеева
Екатерина Гордеева выступала в парном катании с Сергеем Гриньковым. В 1988 году и 1994 году пара завоевала золото на Олимпийских играх в Калгари и Лиллехаммере соответственно. Также Гордеева и Гриньков четыре раза выиграли чемпионат мира и трижды — Европы.
Тамара Москвина
Москвина выиграла пять золотых наград на чемпионатах СССР в одиночном катании. Успеха на международной арене Тамара достигла в парном катании с Алексеем Мишиным. В 1968 году они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, а спустя год завоевали серебро на чемпионате мира и на европейском первенстве. После этого Москвина ушла строить тренерскую карьеру.
Среди учеников Москвиной: Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Ирина Роднина
Фигуристка выступала в парном катании с Алексеем Улановым и Александром Зайцевом. Ирина Роднина имеет в коллекции лишь золотые награды. Она трижды выиграла Олимпийские игры, десять раз стала первой на чемпионатах мира и 11 раз поднималась на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах Европы.
Два золота на Олимпийских играх в Инсбруке и Лейк-Плэсиде пара Роднина/Зайцев завоевали под руководством Татьяны Тарасовой.
Елена Водорезова
Водорезова стала первой фигуристкой в истории СССР призеркой чемпионата мира и Европы в одиночном катании. Также Елена стала самой молодой советской спортсменкой, которая приняла участие на Олимпиаде. В 1976 году 12-летняя Водорезова выступила на Играх в Инсбруке.
Елена пять раз выиграла чемпионат СССР, также фигуристка завоевала две бронзы и серебро на чемпионатах Европы и стала третьей на чемпионате мира в Хельсинки в 1983 году.
В качестве тренера Елена Водорезова была наставницей олимпийской чемпионки Сочи Аделины Сотниковой.
Людмила Белоусова
Белоусова пришла в фигурное катание в 16 лет, после просмотра фильма «Весна на Льду». Ранее девушка занималась гимнастикой, теннисом и конькобежным спортом. Она выступала в парном катании с Олегом Протопоповым. Пара стала двукратными олимпийскими чемпионами в 1964 и 1968 годах. Также Белоусова и Протопопов четыре раза завоевали золото на чемпионатах мира и Европы.
Татьяна Жук
Спортсменка выступала в парном катании с Александром Гореликом. Татьяна Жук полностью пропустила сезон-1966/67 из-за травмы. На Олимпийских играх в 1968 году в Гренобле Татьяна и Алексей стали серебряными призерами соревнований, уступив соотечественникам Белоусова/Протопопов. Также Жук и Горелик неоднократно становились призерами чемпионатов мира и Европы.
Людмила Смирнова
Смирнова выступала в парном катании. Вместе с Андреем Сурайкиным фигуристка стала серебряным призером Олимпийских игр в Саппоро в 1972 году, а также завоевала три серебра на чемпионатах мира и Европы.
После Сурайкина Людмила Смирнова выступала в паре с Алексеем Улановым. С ним она завоевала два серебра на чемпионатах мира и серебро и бронзу на чемпионатах Европы.
Марина Климова
Климова выступала в танцах на льду с Сергеем Пономаренко. В 1992 году они завоевали золото на Олимпийских играх в Альбервиле. Также пара стала серебряными и бронзовыми призерами на ОИ-1988 и ОИ-1984 соответственно. Климова и Пономаренко стали первыми на трех чемпионатах мира и четыре раза побеждали на чемпионатах Европы.
В 2003 году Марию Климову и Сергея Пономаренко включили в Зал славы мирового фигурного катания.
Майя Усова
Фигуристка выступала в танцах на льду в паре с Александром Жулиным. В 1993 году спортсмены завоевали золото на чемпионате мира и Европы. Ранее они неоднократно становились призерами на чемпионатах мира и Европы. Фигуристы впервые стали призерами на этих турнирах в 1989 году.
Также Усова и Жулин завоевали бронзу на Олимпиаде 1992 года в Альбервиле и стали серебряными призерами на ОИ-1994, уступив соотечественникам Оксане Грищук и Евгению Платову.
Наталья Анненко
Наталья выступала в танцах на льду с Генрихом Сретенским. Пара стала многократными призерами чемпионатов Европы и СССР. Анненко повле завершения карьеры стала тренером и четыре сезона выступала в шоу «Stars on Ice».