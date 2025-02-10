Разбивший лобовое стекло в машине фигуристки назвал причину поступка

Нугманова — серебряный и бронзовый призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup (2019), заняла 5 место на Гран-при России (2020). На чемпионате России в Челябинске Елизавета Нугуманова стала шестой; при этом она третья среди взрослых спортсменок, этим самым она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме, мастер спорта России (2018).