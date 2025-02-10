Разбивший лобовое стекло в машине фигуристки назвал причину поступка

«Я вышел из автомобиля такси и, проходя мимо автомобиля Mercedes, ударил правой рукой, а именно ладонью, по лобовому стеклу автомобиля, так как звук сигнала меня раздражал. От моего удара стекло разбилось», — приводит слова подозреваемого прокуратура.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании москвича, который проходит сейчас главным подозреваемым по делу о порче имущества и угрозах. Неизвестный разбил лобовое стекло машины и угрожал известной российской фигуристке, которая была за рулем.
Нугуманова написала заявление в полицию.
Нугманова — серебряный и бронзовый призёр этапов серии Гран-при среди юниоров, бронзовый призёр Warsaw Cup (2019), заняла 5 место на Гран-при России (2020). На чемпионате России в Челябинске Елизавета Нугуманова стала шестой; при этом она третья среди взрослых спортсменок, этим самым она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира 2021 года в Стокгольме, мастер спорта России (2018).