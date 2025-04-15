Стал известен новый тренер бывшей ученицы Плющенко Муравьевой

Накануне стало известно, что 18-летнюю фигуристку отчислили из академии Евгения Плющенко за неподобающее поведение на тренировках.
Примечательно, что Мишин был наставником Плющенко на протяжении всей его взрослой карьеры. Под его руководством он стал двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.
Софья Муравьева является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России, а также победителем этапов Кубка страны и юниорской серии Гран-при ISU. Под руководством Плющенко фигуристка тренировалась с 2020 года.