Тренер Розанов ответил на обвинения в домогательствах

16‑летняя Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова. Ранее тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама фигуристки Людмила Алферова написала в чате Telegram‑канала, что Розанов домогался до ее дочери, когда ей было 11 лет. 17 апреля генеральный директор и совладелец академии Яна Рудковская заявила, что верит Жилиной, а также сообщила, что Розанов пытался убедить ее в своей невиновности.