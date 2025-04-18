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Тренер Розанов ответил на обвинения в домогательствах

Тренер и хореограф Сергей Розанов отверг обвинения, которые были высказаны российской фигуристкой Вероникой Жилиной.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Все сказанное про меня — абсолютная ложь», — приводит слова Розанова «Матч ТВ».

16‑летняя Жилина рассказала о домогательствах со стороны Розанова. Ранее тренер академии «Ангелы Плющенко» и мама фигуристки Людмила Алферова написала в чате Telegram‑канала, что Розанов домогался до ее дочери, когда ей было 11 лет. 17 апреля генеральный директор и совладелец академии Яна Рудковская заявила, что верит Жилиной, а также сообщила, что Розанов пытался убедить ее в своей невиновности.

35-летний Розанов работал в группе Этери Тутберидзе с 2017-го по 2020 год, а затем около года трудился в академии Евгения Плющенко.