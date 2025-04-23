Евгения Медведева объяснила переезд в Канаду

«Была возможность просто полностью сменить обстановку и уехать туда, где не будет ежедневных интервью. А что вы чувствуете по поводу того, что вы проиграли? Я после Олимпиады сидела в ресторане, и ко мне подходили люди, а я сижу, ем свой салат. И они такие: “Нам так тебя жаль!” Да с какой стати? Меня просто начинали постоянно жалеть. Что мы за тебя болели, так жаль, что у тебя не получилось. Не то что вот там, Евгения, поздравляем с серебром. Вот оно лежит, факт, у меня серебро. То, что у меня там внутри, уже неважно, просто констатация факта», — сказала Медведева в шоу «Вещдоки».
Евгения Медведева также высказалась об отсутствии золотой медали Олимпийских игр.
«Сразу же после Олимпиады единственное, что мне хотелось, — просто полностью поменять обстановку, просто полностью уйти от того, что вот произошло. Это не то что там какой-то кошмар-кошмар и что вот я хотела просто взять и забыть. Я не хочу забыть Олимпиаду, это классное на самом деле время. Это праздник спорта, там крутая атмосфера. Дело только в моем ощущении внутри меня. Дело не в тренере, дело не в моей коллеге, которая там младше, старше, вообще всё равно. Дело, в общем и целом, просто в том пузыре, в котором я оказалась. И я чувствовала себя определённым образом. Чувствовала я себя не очень. Понятное дело, когда ты возвращаешься с Олимпийских игр, ещё на протяжении чуть ли не полугода ты слышишь олимпийский шум. Тут статья, тут пригласили, тут спросили, интервью на интервью. Постоянно это всё мусолится. И для меня итог Олимпиады оказался сложным просто потому, что твои ожидания — твои проблемы», — отметила Евгения.
Медведева является серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.