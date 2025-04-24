Отец фигуристки избил судью из-за поражения дочери

Инцидент произошел на региональных соревнованиях по фигурному катанию в Екатеринбурге, которые проходили в среду, 23 апреля. Адонис Мироев остался недоволен тем фактом, что его дочь не заняла призовое место на соревнованиях, и решил лично разобраться со Слободчиковым. Пострадавшего арбитра увезли на скорой помощи в больницу.
«Один из родителей решил выместить свое недовольство работой судьи Михаила Слободчикова на соревнованиях по фигурному катанию. Родителя, видимо, не устроили те оценки, которые были выставлены его дочери. Вчера была большая эмоциональная составляющая, судью действительно увезли на скорой помощи. Голова болела и кружилась, видимо, было сотрясение. Тем не менее, он уже в строю», — рассказал президент федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин.
По словам Уткина, Мироев не в первый раз провоцировал конфликты, но раньше все обходилось словесными перепалками. Ранее он уже был судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью. У Мироева три дочери, которые занимаются фигурным катанием.
«Пострадавший судья написал заявление в полицию, побои снял. Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд. После результатов проверки полиции мы также примем определенные меры. Это не первый инцидент с ним. Родитель, который поднял руку на судью, практически на всех соревнованиях, где выступают его дети, ведет себя неподобающим образом: может прилюдно обматерить девочек, судей, очень громко высказывать свое недовольство, просто раньше до рукоприкладства не доходило», — заявил президент Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин в интервью РИА Новости.