Отец фигуристки избил судью из-за поражения дочери

«Пострадавший судья написал заявление в полицию, побои снял. Мы рассматриваем вопрос об отстранении родителя, но, согласно закону, отстранить его может только суд. После результатов проверки полиции мы также примем определенные меры. Это не первый инцидент с ним. Родитель, который поднял руку на судью, практически на всех соревнованиях, где выступают его дети, ведет себя неподобающим образом: может прилюдно обматерить девочек, судей, очень громко высказывать свое недовольство, просто раньше до рукоприкладства не доходило», — заявил президент Федерации фигурного катания Свердловской области Владислав Уткин в интервью РИА Новости.