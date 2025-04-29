Траньков — болельщикам: Дебилы, только йогурты мусолить

Максим Траньков разозлился из-за комментариев в интернете и опубликовал соответствующий пост в Telegram-канале. Ранее фигурист рассказал, как во время выступления на зимних Олимпийских играх в 2014 году у него отлетела пуговица от костюма, которую он незаметно поднял. Транькова возмутили комментарии к этой истории, а также то, что фанаты сокращают его фамилию до «Траня».
«Привет всем дебилам, которые комментируют недоновость про целование льда, слышали бы всю историю целиком — не несли бы этот бред в комментах. Это первое.
Второе. Какой я вам “Траня”? Мы с вами даже пива не пили! Не уважаете мои достижения и какой-никакой вклад в историю российского спорта — ваши проблемы… Но в чем провинился накануне празднования великой победы мой дед? Ветеран ВОВ, чью фамилию я ношу с гордостью! Если что, именно этому событию было посвящено мероприятие, на котором я рассказываю историю.
Третье. Пересмотрите ответ на вопрос из зала, мои полные разъяснения… И если у вас есть хоть какая-то толика совести — извинитесь. Накипело! Только йогурты вам и мусолить… Стыдно за такую аудиторию фигурного катания», — написал Траньков.
В 2021 году мама юной фигуристки Елены Костылевой раскрыла причину, почему ее дочь уходит из группы Тутберидзе. Среди прочего Ирина Костылева упомянула неприятную историю, в которой замешана Маргарита Базылюк. На сборах в Новогорске Базылюк попросила Костылеву взять ей йогурт, и Елена взяла два — себе и Маргарите. В этот момент ее якобы увидела Тутберидзе и отругала за несоблюдение диеты. При этом Базылюк не подтвердила перед тренером оправдание Костылевой о том, что один йогурт предназначался ей.
Траньков выступал в паре с Татьяной Волосожар. Они стали олимпийскими чемпионами в 2014 году (личный и командный турниры), выиграли чемпионат мира 2013 года и четырежды — первенство Европы. На национальном чемпионате России они трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала.