Траньков — болельщикам: Дебилы, только йогурты мусолить

«Привет всем дебилам, которые комментируют недоновость про целование льда, слышали бы всю историю целиком — не несли бы этот бред в комментах. Это первое.



Второе. Какой я вам “Траня”? Мы с вами даже пива не пили! Не уважаете мои достижения и какой-никакой вклад в историю российского спорта — ваши проблемы… Но в чем провинился накануне празднования великой победы мой дед? Ветеран ВОВ, чью фамилию я ношу с гордостью! Если что, именно этому событию было посвящено мероприятие, на котором я рассказываю историю.



Третье. Пересмотрите ответ на вопрос из зала, мои полные разъяснения… И если у вас есть хоть какая-то толика совести — извинитесь. Накипело! Только йогурты вам и мусолить… Стыдно за такую аудиторию фигурного катания», — написал Траньков.