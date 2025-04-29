Роднина высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт

Даже без всяких дисквалификаций, когда ты не выступаешь несколько лет на людях и не тренируешься в полную силу, это сказывается. Хочешь — не хочешь в 18−19 лет твой организм растет и развивается. И мы все это наглядно увидели. Остановить природу невозможно. Важно, насколько Валиева в этом теле сможет себя смотивировать, взять в себя в руки и идти к той цели, которая у нее есть.