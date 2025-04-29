Роднина высказалась о возможном возвращении Камилы Валиевой в спорт

Советская фигуристка Ирина Роднина высказалась о решении Камилы Валиевой вернуться на соревновательный лед.
"Жду ли возвращения Камилы Валиевой? Это ее решение, чего мне ждать? Я от ее решения никак не завишу. Ее хотелось видеть тогда, когда она выступала. Сейчас у Валиевой куча проблем, с которыми она должна справиться. Поэтому не надо нагнетать вокруг — дайте ей возможность себя попробовать, решить имеющиеся проблемы.
Даже без всяких дисквалификаций, когда ты не выступаешь несколько лет на людях и не тренируешься в полную силу, это сказывается. Хочешь — не хочешь в 18−19 лет твой организм растет и развивается. И мы все это наглядно увидели. Остановить природу невозможно. Важно, насколько Валиева в этом теле сможет себя смотивировать, взять в себя в руки и идти к той цели, которая у нее есть.
Не знаю, сложно ли Камиле будет вернуться в спорт. Возвращаться вообще плохая примета, ха-ха. Но все равно это тяжело. После отпуска тяжело начинать снова тренироваться.
У Валиевой была тяжелая история. Считаю, одна из наших талантливых спортсменок, к сожалению, стала одной из самых громких личностей не по результатам, а по проблемам", — приводит слова Родниной Sport24.
Напомним, срок дисквалификации фигуристки истекает в конце декабря 2025 года. Дисквалификация отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки были аннулированы.