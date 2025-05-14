Вайцеховская: в недопуске пар и танцоров отчасти виновата ФФККР

Накануне стало известно, что на олимпийский отбор в Пекин в нейтральном статусе отправятся всего два российских фигуриста — Аделия Петросян и Петр Гуменник.



«Почему так произошло, можно только догадываться, но очевидно другое: отчасти в случившемся виновата и национальная федерация фигурного катания. Подавая списки в ISU, чиновники, скорее всего, руководствовались логикой: не допустят основных — на их место встанут запасные.



Логика же была перечеркнута достаточно алогичным условием со стороны международной федерации: если основные кандидаты получают отказ, фигуры запасных не могут рассматриваться в принципе. Но рвать на себе волосы, сетуя по этому поводу сейчас, глупо: этот пункт правил был озвучен в самом первом коммюнике ISU в части критериев допуска. Поэтому остается кусать локти и корить себя за то, что в этой игре, в которой к тому же мяч постоянно находится на стороне противника, мы не выстроили собственную стратегию.



Теоретически шанс на участие в олимпийском отборе имелся у России во всех четырех дисциплинах. Для этого, правда, следовало заявлять первыми номерами не официально сильнейших, а тех, кто изначально был в запасе. То есть Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также Василису Кагановскую и Максима Некрасова.



Конечно, такая заявка выглядела бы вызывающе и наверняка могла повлечь за собой немыслимое количество негатива со стороны фанатов, а возможно, и СМИ. Но будем честны: то, что у лидеров в этих двух дисциплинах могут возникнуть проблемы с допуском, многие не только понимали заранее, но и озвучивали в кулуарах.



А во-вторых, для заявочной рокировки вполне можно было найти формальные основания. Галлямов в феврале сломал ногу, и никто не мог с уверенностью сказать, как быстро фигурист сможет вернуться в строй после операции. В танцах же Степанова и Букин отказались от выступления в финале Гран-при, отдав своими руками лидерские позиции Кагановской и Некрасову.



Ожидался ли отечественными специалистами столь жесткий вердикт со стороны ISU? Однозначно нет. Иначе, наверное, для подготовки танцоров не была бы экстренно создана мощная техническая группа из пяти высококвалифицированных специалистов (судей и технических контролеров), которую курировал лично президент федерации Антон Сихарулидзе», — написала Вайцеховская.