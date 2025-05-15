СМИ: фигуристу Попову запретили переход в сборную Узбекистана

Напомним, 20-летний Попов намеревается поменять спортивное гражданство и начать выступать в мужском одиночном фигурном катании за сборную Узбекистана. Ранее была информация, что исполком ФФККР намерен одобрить переход Ивана на заседании во вторник, 13 мая. Причины отказа в смене спортивного гражданства не уточняются.