СМИ: фигуристу Попову запретили переход в сборную Узбекистана

Исполком ФФККР не одобрил переход российского фигуриста Ивана Попова в сборную Узбекистана. Об этом сообщил «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.
Напомним, 20-летний Попов намеревается поменять спортивное гражданство и начать выступать в мужском одиночном фигурном катании за сборную Узбекистана. Ранее была информация, что исполком ФФККР намерен одобрить переход Ивана на заседании во вторник, 13 мая. Причины отказа в смене спортивного гражданства не уточняются.
В России фигурист тренируется под руководством Ирины Смирновой, на чемпионате России в сезоне-2024/2025 Попов занял восьмое место. Он также является серебряным призером чемпионата России по прыжкам 2024 года.