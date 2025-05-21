Психолог предупредил Медведеву, что она рискует не выйти замуж

«Если вы будете так упираться — вы точно не выйдете замуж в ближайшее время. Либо найдете себе какого-то… Не того, кого надо. За мужем! За! У вас нет гарантий безопасности для самой себя. Вы слабое, беззащитное, уникальное творение вселенной, Господа Бога.



Вы никогда не выйдете замуж, если не прекратите думать о том, что надо быть впереди или рядом с мужчиной. Я могу так сказать. Не было в моей практике еще женщины… Ну, допустим, три года назад женщина била себя в грудь: “Я за равноправие! Я буду отстаивать свою жесткую позицию в отношениях с мужчиной!” И чтобы она потом не передумала. Рано или поздно женщина, достигая психологической зрелости, понимает, что ей до такой степени хорошо, что ей так интересно жить, что ей абсолютно неинтересно конкурировать со своим мужчиной. Она в потоке радости и удовольствия, а ее мужчине это нравится. Если женщина любит себя, и мужчина ее любит. А если женщина любит себя, она начинает любить мужчину», — сказал Бартон.