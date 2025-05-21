Психолог предупредил Медведеву, что она рискует не выйти замуж

Гостем выпуска стал психолог Марк Бартон. Во время диалога Бартон в числе прочего выступил с предупреждением в адрес 25-летней фигуристки, когда они обсуждали отношения мужчин и женщин.
«Если вы будете так упираться — вы точно не выйдете замуж в ближайшее время. Либо найдете себе какого-то… Не того, кого надо. За мужем! За! У вас нет гарантий безопасности для самой себя. Вы слабое, беззащитное, уникальное творение вселенной, Господа Бога.
Вы никогда не выйдете замуж, если не прекратите думать о том, что надо быть впереди или рядом с мужчиной. Я могу так сказать. Не было в моей практике еще женщины… Ну, допустим, три года назад женщина била себя в грудь: “Я за равноправие! Я буду отстаивать свою жесткую позицию в отношениях с мужчиной!” И чтобы она потом не передумала. Рано или поздно женщина, достигая психологической зрелости, понимает, что ей до такой степени хорошо, что ей так интересно жить, что ей абсолютно неинтересно конкурировать со своим мужчиной. Она в потоке радости и удовольствия, а ее мужчине это нравится. Если женщина любит себя, и мужчина ее любит. А если женщина любит себя, она начинает любить мужчину», — сказал Бартон.
Медведева не согласилась с мнением психолога и его стремлением навязать традиционную патриархальную модель отношений. Она подчеркнула, что считает нормальным быть с мужчиной на равных и уверена, что в таких отношениях женщина может быть надежным партнером.
Евгения Медведева является серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В финале она уступила 1,31 балла Алине Загитовой, которая стала олимпийской чемпионкой. Последний раз Медведева выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года она официально объявила о завершении карьеры.