Илья Авербух заработал сотни миллионов на ледовых шоу

А вот в 2023 году показатели были скромнее. Так, доход составил около 500 миллионов рублей, а чистая прибыль превышала 23 миллиона. Несмотря на впечатляющие обороты, бизнес не обошелся без мелких сложностей. На 10 февраля 2025 года у компании числится штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный налоговой службой.