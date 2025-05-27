Илья Авербух заработал сотни миллионов на ледовых шоу

Организация, принадлежащая известному спортсмену, занимается проведением масштабных ледовых шоу и мероприятий. По данным открытых источников, выручка за прошлый год составила 685,4 миллиона рублей, при этом чистая прибыль — 4,1 миллиона.
А вот в 2023 году показатели были скромнее. Так, доход составил около 500 миллионов рублей, а чистая прибыль превышала 23 миллиона. Несмотря на впечатляющие обороты, бизнес не обошелся без мелких сложностей. На 10 февраля 2025 года у компании числится штраф в размере 40 тысяч рублей, назначенный налоговой службой.
Илье Авербуху 51 год. В танцевальном дуэте с Ириной Лобачевой он становился серебряным призером Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, а также выигрывал чемпионат мира и Европы. По окончании спортивной карьеры — предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном катании.