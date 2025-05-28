Авербух завершил постановку программы Гуменнику для отбора на ОИ

«На днях успешно завершили работу над новой произвольной программой Петра Гуменника.



В этот раз мы вновь работали совместно с Еленой Масленниковой — моим постоянным соавтором и надежным творческим партнером, с которым нас связывают многие яркие проекты. В постановке шагов и дорожек помогал Андрей Ежлов. Одна из моих задач — привлекать к работе талантливых ребят, полных энергии и свежих идей.



Отдельная благодарность Петру за доверие, вовлеченность и погружение в процесс. Удачи в новом сезоне!», — написал Авербух в своем телеграм-канале.