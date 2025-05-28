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Авербух завершил постановку программы Гуменнику для отбора на ОИ

Хореограф Илья Авербух объявил о завершении работы над новой произвольной программой Петра Гуменника, с которой он выступит на квалификации к Олимпиаде-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Напомним, Петр Гуменник был выбран основным участником от России в отборе на Олимпийские игры 2026 года в мужском одиночном катании. Россиянин получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).

Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17-го по 21 сентября 2025 года в Пекине. Игры‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо состоятся 6—26 февраля.

«На днях успешно завершили работу над новой произвольной программой Петра Гуменника.

В этот раз мы вновь работали совместно с Еленой Масленниковой — моим постоянным соавтором и надежным творческим партнером, с которым нас связывают многие яркие проекты. В постановке шагов и дорожек помогал Андрей Ежлов. Одна из моих задач — привлекать к работе талантливых ребят, полных энергии и свежих идей.

Отдельная благодарность Петру за доверие, вовлеченность и погружение в процесс. Удачи в новом сезоне!», — написал Авербух в своем телеграм-канале.