Авербух завершил постановку программы Гуменнику для отбора на ОИ

Напомним, Петр Гуменник был выбран основным участником от России в отборе на Олимпийские игры 2026 года в мужском одиночном катании. Россиянин получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU).
Отборочные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаду пройдут с 17-го по 21 сентября 2025 года в Пекине. Игры‑2026 в Милане и Кортина‑д’Ампеццо состоятся
«На днях успешно завершили работу над новой произвольной программой Петра Гуменника.
В этот раз мы вновь работали совместно с Еленой Масленниковой — моим постоянным соавтором и надежным творческим партнером, с которым нас связывают многие яркие проекты. В постановке шагов и дорожек помогал Андрей Ежлов. Одна из моих задач — привлекать к работе талантливых ребят, полных энергии и свежих идей.
Отдельная благодарность Петру за доверие, вовлеченность и погружение в процесс. Удачи в новом сезоне!», — написал Авербух в своем телеграм-канале.