Алина Загитова зачитала рэп для своего шоу «Ассоль»: видео

Загитова выложила короткий ролик в своем телеграм-канале, где в том числе зачитала отрывок в стиле рэп для шоу.
Фигуристка рассказала, что музыку для «Ассоль» пишут известные музыканты «NANSI& SIDOROV».
Премьера ледового шоу «Ассоль» состоится в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.
Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.