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Алина Загитова зачитала рэп для своего шоу «Ассоль»: видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась видео из студии при подготовке к своему ледовому шоу «Ассоль».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Загитова выложила короткий ролик в своем телеграм-канале, где в том числе зачитала отрывок в стиле рэп для шоу.

Фигуристка рассказала, что музыку для «Ассоль» пишут известные музыканты «NANSI& SIDOROV».

Премьера ледового шоу «Ассоль» состоится в Санкт-Петербурге 27 и 28 июня.

Алина Загитова является единственной в истории России фигуристкой, завоевавшей все титулы в одиночном фигурном катании. В 2018 году она стала олимпийской чемпионкой на Играх в Пхенчхане. Также она выигрывала чемпионат Европы (2017), финал Гран-при (2017) и чемпионат мира (2019).

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры, сосредоточившись на работе в ледовых шоу и карьере телеведущей.