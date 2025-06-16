Алина Загитова спустя 5 лет: как изменилась ее жизнь после ухода со льда

Казалось бы, Алина Загитова никогда не уйдет из спорта, даже если перестанет участвовать в соревнованиях. Но ее жизнь сложилась иначе. Всего за несколько лет все кардинально изменилось, и фигурное катание отошло на второй план. В статье рассказываем, когда и почему Алина приостановила спортивную карьеру, чем занимается сейчас и как складывается ее личная жизнь.
Как и почему Загитова ушла из спорта
В декабре 2019 года Алина Загитова неожиданно объявила о приостановке спортивных выступлений. На тот момент ей было всего 17 лет, и за плечами — олимпийское золото, победы на чемпионатах мира, Европы и финале Гран-при. Несмотря на стремительную карьеру, Загитова призналась, что испытывает эмоциональное и физическое выгорание. В интервью она говорила, что ей «нужно немного времени для себя», чтобы понять, чего она хочет дальше.
Официально о завершении карьеры Загитова не заявляла. Федерация фигурного катания не исключала ее возвращения на лед, однако в соревновательных протоколах с тех пор ее имя не появлялось. Прошло уже несколько сезонов, но ни на один турнир — ни внутри России, ни на международной арене — Алина не выходила. Постепенно стало ясно: профессиональный спорт остался в прошлом, хотя формально точку в нем она так и не поставила.
Шоу, телевидение и новые роли
После ухода из большого спорта Алина Загитова не исчезла с экранов и ледовых арен — просто сменила формат. Вместо напряженных тренировок и соревнований в ее расписании появились шоу, телевидение и съемки. Загитова стала постоянной участницей ледовых постановок, включая японское Fantasy on Ice, где выступают мировые звезды фигурного катания, а также шоу Татьяны Навки, которые в России всегда проходят с аншлагами.
Параллельно с работой на льду Алина начала осваивать профессию телеведущей. С 2020 года она вела популярное шоу «Ледниковый период» на Первом канале, выступая в паре с Алексеем Ягудиным. Образ телеведущей ей подошел: спокойная манера общения, уверенность в кадре и узнаваемость помогли ей быстро адаптироваться к новой роли. Еще один шаг в сторону медиа — работа репортером на крупных спортивных мероприятиях, где Алина брала интервью у участников соревнований, пробуя себя в жанре спортивной журналистики.
Загитова постепенно ушла от образа «спортсменки-подростка» и заняла свое место в индустрии развлечений и телевидения, не теряя связи с фигурным катанием.
Журналистика, бизнес и учеба
Несмотря на плотный график съемок и выступлений, Алина Загитова не забывает о получении образования. Она поступила на факультет журналистики РАНХиГС, сделав ставку на профессию, близкую к ее новой деятельности в медиа. По словам фигуристки, учеба помогает развивать навыки публичной речи и работы в кадре, а также развивает понимание структуры информационного пространства. Студенческая жизнь проходит без излишней публичности — Алина старается не афишировать учебные будни, но иногда делится фрагментами сессий и лекций в соцсетях.
В 2023 году Загитова попробовала себя в роли предпринимателя: она запустила собственную линию одежды AZ by Alina Zagitova. Коллекция включает в себя базовые вещи в спортивном стиле — худи, брюки, футболки — с акцентом на комфорт и лаконичный дизайн. Запуск сопровождался фотосессией и рекламной кампанией в духе минимализма. Идея, по словам Алины, родилась из желания создать вещи, которые она сама с удовольствием носит каждый день.
Что известно о личной жизни
Алина Загитова не дает поводов для сплетен о личной жизни. Она не замужем и предпочитает не обсуждать в публичном пространстве друзей и избранников. В интервью фигуристка неоднократно подчеркивала, что сейчас для нее приоритеты — работа и учеба, а свободное время она проводит в спокойной атмосфере.
Фигуристка живет в Москве, в квартире вместе с бабушкой, которая всегда была для нее самым близким человеком. Загитова не стремится к шумным вечеринкам и ярким светским выходам, предпочитая размеренный образ жизни и близкое общение с несколькими проверенными людьми.
Как выглядит сегодня и чем делится в соцсетях
Сегодня Алина Загитова появляется на различных шоу, модных фотосессиях и светских мероприятиях, где приятно удивляет стильными образами. За ее внешним видом следят профессиональные стилисты, которые помогают создавать яркие и запоминающиеся наряды — от элегантных платьев до кэжуал-комплектов. Эти выходы подчеркивают ее взросление и смену амплуа от спортсменки к публичной личности.
В соцсетях Загитова регулярно делится моментами из своей жизни: фото и видео с репетиций ледовых шоу, съемок и интервью, а также с различных культурных и светских событий. Иногда она публикует более личные кадры — прогулки, встречи с близкими или просто атмосферные снимки из повседневности. Аккаунт Алины остается живым и разнообразным.
Сегодня Алина Загитова уверенно строит новую жизнь вне спортивных арен, сочетая творчество, учебу и медийные проекты. Она не планирует возвращаться в большой спорт, отдавая предпочтение развитию в других сферах.