Алина Загитова спустя 5 лет: как изменилась ее жизнь после ухода со льда

Официально о завершении карьеры Загитова не заявляла. Федерация фигурного катания не исключала ее возвращения на лед, однако в соревновательных протоколах с тех пор ее имя не появлялось. Прошло уже несколько сезонов, но ни на один турнир — ни внутри России, ни на международной арене — Алина не выходила. Постепенно стало ясно: профессиональный спорт остался в прошлом, хотя формально точку в нем она так и не поставила.