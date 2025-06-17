От золота до светских раутов: как живет Татьяна Навка после спорта

Татьяна Навка — одна из самых известных фигуристок в истории России. Ее золотая медаль на Олимпиаде в Турине, успехи на чемпионатах Европы и мира сделали ее легендой льда. После завершения карьеры она не ушла в тень — наоборот, нашла новую площадку для реализации. Сейчас Навка продюсирует ледовые постановки, участвует в телешоу и остается заметной фигурой в светской хронике.
Спортивная карьера: пик, победы и завершение
Любовь к фигурному катанию у Татьяны Навки началась с экрана телевизора — выступление Елены Водорезовой вдохновило пятилетнюю девочку встать на лед. В юности она уверенно шла к успеху в этом виде: тренировалась, выигрывала юниорские турниры и считалась одной из самых перспективных спортсменок Украины. Вскоре она переехала в Москву и начала тренироваться в группе Натальи Дубовой.
Первым партнером стал Самвел Гезалян. Пара выступала сначала за сборную СССР, а после его распада — за Беларусь. Они участвовали в Олимпиаде-1994, где заняли 11-е место, попадали в призы на этапах Гран‑при, но в 1995 году завершили сотрудничество.
Позже Навка каталась с Николаем Морозовым, снова за Беларусь. На Играх-1998 в Нагано их выступление омрачил форс-мажор — свет на арене погас прямо во время произвольной программы. Судьи отказались дать второй шанс, и пара оказалась на 16‑м месте.
После этого Татьяна сменила страну, партнера и тренера: начала выступать за Россию с Романом Костомаровым под руководством Александра Жулина. Пара прошла через расставание и воссоединение — и в итоге стала одной из сильнейших в мире. Победы на чемпионатах Европы, мира, финалах Гран‑при, а в 2006 году — и олимпийское золото в Турине с культовым танцем «Кармен».
После спорта: шоу, проекты, постановки
После Олимпиады в Турине, Татьяна Навка не исчезла с экранов. Она участвовала в популярных телешоу: «Танцы на льду», «Ледниковой период». Ее партнерами становились Марат Башаров, Алексей Ягудин, Владимир Жемчугов.
Параллельно Навка выступала в ледовых мюзиклах и шоу-программах, гастролировала по стране и за рубежом. Постепенно она все больше занималась постановкой номеров и организацией — так родилась идея собственного ледового театра.
С 2014 года она — автор и продюсер Navka Show. Ее проекты — это яркие, зрелищные спектакли на льду «Щелкунчик», «Аленький цветочек», «Спящая красавица», «Руслан и Людмила». В них участвуют олимпийские чемпионы, а в шоу соединяются балет, цирк, музыка и фигурное катание. Несмотря на критику за пышность и повторяемость сюжетов, они собирают полные залы и остаются одними из самых популярных ледовых постановок в стране.
Уже несколько лет Татьяна курирует Академию фигурного катания «Наши надежды», где поддерживает юных спортсменов и участвует в формировании учебной и тренерской программы. А в 2023 году открылась Навка Арена — первый в России ледовый театр и площадка-трансформер с уникальными технологическими возможностями.
Навка активно участвует в общественной жизни. Ее приглашали в качестве доверенного лица на выборах президента РФ. В 2007 году она была награждена орденом Дружбы за вклад в развитие спорта.
Светская хроника и образ «ледяной королевы»
Сейчас Навка регулярно появляется на громких мероприятиях: от премий и балов до модных дефиле. В нарядах Навки легко узнать люксовые бренды — Dior, Valentino, Chanel, а также дизайнеров из России, вроде Ulyana Sergeenko. Ее часто можно увидеть в окружении Яны Рудковской, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других завсегдатаев светских событий. В светской хронике Татьяну называют «ледяной королевой» — за выдержку, яркие выходы и умение держать дистанцию.
В 2022 году она в очередной раз оказалась в центре внимания — уже в международной повестке. За высказывания в поддержку политического курса России Навку внесли в санкционные списки ряда стран. Однако на статусе в медийной тусовке это не сказалось — интерес к ее персоне только усилился.
Личная жизнь: семья, дети, статус в медиаполе
Первым мужем стал ее тренер и партнер Александр Жулин. На момент знакомства он еще состоял в официальном браке, однако, как вспоминала сама Татьяна, отношения с предыдущей супругой фактически сошли на нет. Несмотря на протесты близких и сомнения окружающих, чувства взяли верх.
В 2000 году у пары родилась дочь Александра. Но спустя десять лет брак подошел к концу. Официально о разводе Навка и Жулин объявили в 2010 году. Примерно в это же время она познакомилась с Дмитрием Песковым — пресс-секретарем президента России.
«Я долго держала дистанцию. Да и сначала он мне, признаться, не понравился. Просто общались. Но потом все как-то сложилось само собой», — рассказывала Навка в одном интервью. Отношения развивались не без внутренних терзаний: у Пескова на тот момент была семья и трое детей.
В 2014 году у пары родилась дочь Надежда, а в августе 2015-го они официально оформили отношения. Свадьба в Сочи — с платьем от Zuhair Murad, гостями из шоу-бизнеса и политической элиты — стала одним из самых обсуждаемых событий года.
Сегодня Татьяна и Дмитрий живут в загородном доме в одном из престижных районов Подмосковья. Они редко афишируют подробности быта, однако в соцсетях Навки можно увидеть фрагменты семейных праздников, путешествий и съемок с дочерью Надей.
Как она выглядит сейчас и что транслирует в соцсетях
В социальных сетях — красивые фото с выступлений, закулисье ледовых шоу, кадры с мужем и дочерьми, иногда — с отдыха. Она не делится личными переживаниями или скандалами, старается держать дистанцию и показывать в основном яркие и положительные моменты.
Со временем ее стиль стал заметно ярче — макияж более выразительный, одежда напоминает образы западных звезд: приталенные платья, эффектные украшения, дизайнерские наряды. Некоторые подписчики обсуждают, делала ли она пластические процедуры: кто-то пишет, что она «выглядит на 30», другие говорят, что лицо стало не таким живым, как раньше. Но одно остается неизменным — прямая осанка, уверенный взгляд и узнаваемая грация.
На странице также много контента про «Навка Шоу»: фрагменты репетиций, постановок, кадры с артистами, моменты с премьер. Видно, что это не просто бизнес — она активно участвует в процессе, и все, что связано с шоу, ей действительно интересно.
Жизнь Татьяны Навки после спорта не стала менее насыщенной. Она продолжает творить, участвовать в культурной жизни, выстраивать имидж успешной и элегантной женщины. Где-то ее обвиняют в закрытости и демонстративной роскоши, где-то — уважают за профессионализм и трудолюбие.