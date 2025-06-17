От золота до светских раутов: как живет Татьяна Навка после спорта

После этого Татьяна сменила страну, партнера и тренера: начала выступать за Россию с Романом Костомаровым под руководством Александра Жулина. Пара прошла через расставание и воссоединение — и в итоге стала одной из сильнейших в мире. Победы на чемпионатах Европы, мира, финалах Гран‑при, а в 2006 году — и олимпийское золото в Турине с культовым танцем «Кармен».