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Разрыв ради медали: 4 спортсменки, которые выбрали карьеру, а не любовь

Эти женщины из мира большого спорта доказали, что можно быть сильной и свободной без одобрения партнера, который «тянет вниз», а не поддерживает. Ведь иногда путь к «золоту» начинается не с тренировки, а с решения уйти из отношений.

Елена Дьяченко
Автор Спорт Mail
Елизавета Туктамышева
Иногда, чтобы сиять на пьедестале, нужно принять сложное решение.Источник: Соцсети

В жизни любой амбициозной женщины однажды наступает момент, когда становится ясно: дальше вместе не получится. И не потому, что ушла любовь, а из-за понимания, что у вас разные цели на будущее. Собрали вдохновляющие истории спортсменок, которые ушли от своих партнеров, чтобы стать успешнее.

Елизавета Туктамышева: мирный разрыв и фокус на себя

Елизавета Туктамышева
Расставание без слез и выяснений: решение было понятно для обоих партнеров.Источник: Соцсети

Туктамышева около пяти лет состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным. Он был не только парнем, но и партнером по катку. В феврале 2020 года Елизавета рассказала о завершении их отношений, заявив: «Это было осознанно, это было наше обоюдное решение».

После расставания спортсменка сфокусировалась на карьере и самообразовании, но в 2023 году она перестала участвовать в соревнованиях. В 2024 году девушка опровергла слухи о ее романе с Петром Гуменником: сердце фигуристки свободно до сих пор.

Евгения Медведева: личное на паузу, карьера — в приоритете

Евгения Медведева
После расставания фигуристка сфокусировалась на карьере на льду и телевидении.Источник: Соцсети

В конце 2024 года двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассталась с Дмитрием Чигиревым. Медведева подчеркнула: «Так случается в жизни, когда люди понимают, что больше им не по пути». Пара была вместе два года, а само расставание произошло мирно, без публичных выяснений и обвинений.

После разрыва Дмитрий продолжил спортивную карьеру, а Евгения сменила вектор развития. Девушка сфокусировалась на развитии своей медийности. Она активно развивает соцсети, ведет свое шоу «БеС Комментариев» и участвует в ледовых шоу Ильи Авербуха.

Мария Шарапова: карьера вместо компромиссов

Мария Шарапова
Мария вышла из отношений, чтобы сфокусироваться на карьере, а не на поиске компромисса.Источник: Соцсети

Несколько лет назад, когда теннисистка Мария Шарапова рассказывала о своей личной жизни, она прямо признавалась: отношения часто мешали ей полностью погрузиться в игру и карьеру. В 2015 году она рассталась с Григором Димитровым, который был младше ее на несколько лет.

Позже в одном из интервью она честно рассказала: «Я очень хочу иметь детей. Но я сосредоточена на работе, и, честно говоря, именно это стало одной из главных причин, почему многие мои отношения не сложились. Я не могу жить с ощущением, что жертвую кем-то или чем-то ради другого».

После разрыва Шарапова сосредоточилась на карьере: она выходила на корт с новой силой и завоевала ряд наград. Сейчас Мария завершила профессиональную спортивную карьеру и счастлива в браке с предпринимателем Александром Гилксом.

Эмма Радукану: с детства знала, что главное — спорт

Эмма Радукану
С детства Эмма знала, что карьера важнее отношений и развлечений.Источник: Соцсети

Юная теннисистка не раз признавалась, что в детстве жила под строгим контролем родителей. В одном из интервью она сказала: «Мои родители были категорически против парней, так как это мешало тренировкам. Когда я была младше, мне даже не разрешали гулять с подругами».

Воспитание наложило отпечаток и на взрослую жизнь: в 2024 году она рассталась со своим парнем Карло Агостинелли. За год отношений пара много путешествовала и не раз появлялась на модных показах.

По информации журналистов, девушка была инициатором расставания, потому что карьера, спортивные достижения и бурная личная жизнь практически несовместимы.

Отказ от отношений — это временная смена приоритетов, а не знак протеста. Спортсменки не отвергли любовь, а выбрали карьеру и свободу. Иногда сложный выбор помогает понять свои истинные желания и достичь того, во что вложено много сил, времени и амбиций.