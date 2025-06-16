Разрыв ради медали: 4 спортсменки, которые выбрали карьеру, а не любовь

Позже в одном из интервью она честно рассказала: «Я очень хочу иметь детей. Но я сосредоточена на работе, и, честно говоря, именно это стало одной из главных причин, почему многие мои отношения не сложились. Я не могу жить с ощущением, что жертвую кем-то или чем-то ради другого».