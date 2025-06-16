Разрыв ради медали: 4 спортсменки, которые выбрали карьеру, а не любовь

В жизни любой амбициозной женщины однажды наступает момент, когда становится ясно: дальше вместе не получится. И не потому, что ушла любовь, а из-за понимания, что у вас разные цели на будущее. Собрали вдохновляющие истории спортсменок, которые ушли от своих партнеров, чтобы стать успешнее.
Елизавета Туктамышева: мирный разрыв и фокус на себя
Туктамышева около пяти лет состояла в отношениях с фигуристом Андреем Лазукиным. Он был не только парнем, но и партнером по катку. В феврале 2020 года Елизавета рассказала о завершении их отношений, заявив: «Это было осознанно, это было наше обоюдное решение».
После расставания спортсменка сфокусировалась на карьере и самообразовании, но в 2023 году она перестала участвовать в соревнованиях. В 2024 году девушка опровергла слухи о ее романе с Петром Гуменником: сердце фигуристки свободно до сих пор.
Евгения Медведева: личное на паузу, карьера — в приоритете
В конце 2024 года двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассталась с Дмитрием Чигиревым. Медведева подчеркнула: «Так случается в жизни, когда люди понимают, что больше им не по пути». Пара была вместе два года, а само расставание произошло мирно, без публичных выяснений и обвинений.
После разрыва Дмитрий продолжил спортивную карьеру, а Евгения сменила вектор развития. Девушка сфокусировалась на развитии своей медийности. Она активно развивает соцсети, ведет свое шоу «БеС Комментариев» и участвует в ледовых шоу Ильи Авербуха.
Мария Шарапова: карьера вместо компромиссов
Несколько лет назад, когда теннисистка Мария Шарапова рассказывала о своей личной жизни, она прямо признавалась: отношения часто мешали ей полностью погрузиться в игру и карьеру. В 2015 году она рассталась с Григором Димитровым, который был младше ее на несколько лет.
Позже в одном из интервью она честно рассказала: «Я очень хочу иметь детей. Но я сосредоточена на работе, и, честно говоря, именно это стало одной из главных причин, почему многие мои отношения не сложились. Я не могу жить с ощущением, что жертвую кем-то или чем-то ради другого».
После разрыва Шарапова сосредоточилась на карьере: она выходила на корт с новой силой и завоевала ряд наград. Сейчас Мария завершила профессиональную спортивную карьеру и счастлива в браке с предпринимателем Александром Гилксом.
Эмма Радукану: с детства знала, что главное — спорт
Юная теннисистка не раз признавалась, что в детстве жила под строгим контролем родителей. В одном из интервью она сказала: «Мои родители были категорически против парней, так как это мешало тренировкам. Когда я была младше, мне даже не разрешали гулять с подругами».
Воспитание наложило отпечаток и на взрослую жизнь: в 2024 году она рассталась со своим парнем Карло Агостинелли. За год отношений пара много путешествовала и не раз появлялась на модных показах.
По информации журналистов, девушка была инициатором расставания, потому что карьера, спортивные достижения и бурная личная жизнь практически несовместимы.
Отказ от отношений — это временная смена приоритетов, а не знак протеста. Спортсменки не отвергли любовь, а выбрали карьеру и свободу. Иногда сложный выбор помогает понять свои истинные желания и достичь того, во что вложено много сил, времени и амбиций.