Спортсменка и аристократ: как сложился союз Марии Шараповой и Александра Гилкса

На своих страницах в социальных сетях Гилкс часто пишет о Марии с нежностью и восхищением. Его посты полны гордости за ее достижения, как прошлые, так и настоящие, и уважения к ней как к личности. Он не боится выражать свои чувства, но делает это интеллигентно и без излишней помпезности, не превращая их отношения в публичное шоу. Это создает образ очень гармоничной и искренней пары, где каждый ценит и уважает другого.