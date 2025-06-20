Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга

Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году, однако о завершении официально не объявляла. В этот период фигуристка участвовала в ледовых шоу и ассистировала своему бывшему наставнику Алексею Мишину в академии фигурного катания «Юбилейный».