Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга

Фигуристка включена в список тренеров и иных специалистов, работающих со спортивной сборной командой, который размещен на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Отмечено, что она является тренером.
Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году, однако о завершении официально не объявляла. В этот период фигуристка участвовала в ледовых шоу и ассистировала своему бывшему наставнику Алексею Мишину в академии фигурного катания «Юбилейный».
Спортсменка является чемпионкой мира (2015), Европы (2015) и России (2013, 2021), победительницей этапов Гран-при, серебряным призером Финала Гран-при (2014).