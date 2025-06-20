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Туктамышева вошла в тренерский состав сборной Санкт-Петербурга

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания города, где 28-летняя Елизавета Туктамышева указана в тренерском составе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Фигуристка включена в список тренеров и иных специалистов, работающих со спортивной сборной командой, который размещен на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Отмечено, что она является тренером.

Туктамышева приостановила спортивную карьеру в 2023 году, однако о завершении официально не объявляла. В этот период фигуристка участвовала в ледовых шоу и ассистировала своему бывшему наставнику Алексею Мишину в академии фигурного катания «Юбилейный».

Спортсменка является чемпионкой мира (2015), Европы (2015) и России (2013, 2021), победительницей этапов Гран-при, серебряным призером Финала Гран-при (2014).