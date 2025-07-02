5 чемпионов, которые сменили спорт на йогу — и стали счастливее

Серебряная призерка Олимпиады Екатерина Боброва всегда была очень дисциплинированной. Но в последние годы она стала больше делиться своими историями о внутреннем мире. Теперь в ее блоге все чаще появляются рассказы о дыхательных упражнениях и медитациях — то есть о том, как она заботится о своем состоянии не только физически, но и морально.