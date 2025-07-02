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5 чемпионов, которые сменили спорт на йогу — и стали счастливее

Они привыкли к борьбе, медалям и аплодисментам. Но настоящую силу нашли в тишине, дыхании и возвращении к себе.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Евгения Медведева на публичном мероприятии
Спорт часто связан с тревогой, и многие спортсмены нашли утешение в йоге.Источник: Legion-Media.ru

Мы привыкли видеть спортсменов сильными и неутомимыми, всегда готовыми к борьбе и победам. Но когда карьера остается позади, многим приходится искать себя заново. И тогда звезды спорта открывают для себя йогу, медитацию, духовность. Для одних это способ вернуть внутреннее равновесие, для других — шанс почувствовать себя по-настоящему живым. В этой статье расскажем истории тех, кто нашел вдохновение и новую жизнь через духовные практики.

Евгения Медведева: спорт и тревожность, которые ведут к поискам

Коллаж фото Евгении Медведевой, которую в йогу привела тревожность
Евгения Медведева справляется с тревогой с помощью йоги и медитации.Источник: Соцсети

Евгения Медведева — известная фигуристка и двукратная чемпионка мира. После завершения карьеры она часто с юмором говорит в интервью, что внутреннее чувство гонки не проходит, даже если больше не надо тренироваться по 12 часов в день. Йога и медитация стали настоящим спасением для Евгении. В ее социальных сетях часто появляются фотографии с ретритов и медитаций.

Евгения рассказывала, что время от времени страдает от панических атак, которые могут возникнуть в любой момент. В такие минуты ей помогают дыхательные упражнения.

Особенно трогательным был рассказ фигуристки в сторис о том, как после одного публичного мероприятия она просто легла на коврик и десять минут медитировала, чтобы успокоиться и прийти в себя. Подписчики поддержали Евгению — многие тоже используют медитацию против тревоги и панических атак.

А однажды Евгения даже провела онлайн-медитацию, на нее собрались около трех тысяч человек. Кто бы мог подумать, что «ледяная королева» сможет вдохновить людей искать внутреннее тепло?

Александр Легков: новый маршрут — к себе самому

Коллаж фотографий Александра Легкова, который нашел новый смысл в йоге
Александр Легков нашел баланс и новые смыслы в жизни благодаря медитации и йоге.Источник: Соцсети

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков после завершения спортивной карьеры оказался в непростом положении: он не понимал, зачем теперь просыпаться по утрам, если больше не надо бороться за медали.

В этот период спортсмен познакомился с философией осознанности и начал работать над своим внутренним состоянием — занимался медитацией, визуализацией, дыхательными практиками. Теперь в его соцсетях можно увидеть не только фото с тренировок, но и посты о новых смыслах, принятии себя и важности делать паузу в быстром ритме жизни. Александр говорит, что йога и медитация постепенно стали для него такими же привычными, как утренний кофе.

«Раньше я считал, что мои сильные мышцы — это успех. Теперь понимаю, что самая важная “мышца” — это голова», — признается он. История Александра вдохновила многих искать свой баланс и осознанность в жизни.

Мария Шурочкина: нашла гармонию вне спорта

Коллаж фотографий Марии Шурочкиной, которая обрела гармонию в йоге и медитациях
Мария Шурочкина обрела гармонию и радость в йоге и заботе о себе.Источник: Соцсети

Мария Шурочкина прославилась как двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Ее жизнь годами была расписана по минутам: тренировки, выступления, медали. Но когда спортивная карьера подошла к концу, наступила пауза — и Мария впервые задумалась, что делать дальше.

Вместо жесткого графика и борьбы за рекорды в жизнь Марии пришли йога, путешествия и забота о себе. Теперь в ее соцсетях не только фотографии с бассейна, но и кадры с йога-ретритов в Индии, советы по дыхательным практикам и посты о внутренней гармонии.

«Раньше я засыпала с мыслями о тренировках и завтрашних соревнованиях, — признается Мария. — Теперь важнее всего для меня — спокойствие и умение слушать себя». По словам спортсменки, йога помогла ей заново научиться радоваться жизни и поддерживать баланс без соревнований.

Екатерина Боброва: дыхание вместо паники

Коллаж фото Екатерины Бобровой, практикующая медитации и дыхание
Екатерина Боброва теперь делится практиками медитации и дыхания, чтобы заботиться о себе не только физически, но и душевно.Источник: Соцсети

Серебряная призерка Олимпиады Екатерина Боброва всегда была очень дисциплинированной. Но в последние годы она стала больше делиться своими историями о внутреннем мире. Теперь в ее блоге все чаще появляются рассказы о дыхательных упражнениях и медитациях — то есть о том, как она заботится о своем состоянии не только физически, но и морально.

Екатерина честно говорит о своих страхах и тревогах. Например, она рассказывала, как после тяжелой операции поехала на ретрит, чтобы восстановиться. А однажды в сторис Екатерина призналась: «Сегодня мозг устроил мне бойкот — тревога, прокрастинация… Помогли 5 минут дыхания!».

На эту откровенность подписчики отреагировали очень быстро — ей пришло много сообщений с поддержкой и просьбами провести совместные практики. Это показало, что многие хотят научиться восстанавливаться не только телом, но и душой.

Алексей Ягудин: в поисках внутреннего равновесия

Коллаж фотографий Алексея Ягудина, нашедшего внутреннее равновесие через дыхательные практики
Алексей Ягудин учится справляться со стрессом с помощью дыхательных упражнений и советует заботиться о ментальном здоровье.Источник: Соцсети

Легендарный фигурист Алексей Ягудин — не тот, кто полностью уходит в медитации или мистику. Но с возрастом для него все важнее становится душевное спокойствие и умение справляться со стрессом. В интервью Ягудин рассказал, что начал пробовать дыхательные упражнения, учится отпускать напряжение и рассказывает своим подписчикам простые советы для поддержания ментального здоровья.

Его позиция проста: не стоит от всего закрываться, важно позволить себе отдых и даже слабости.

После одного из эфиров, где Алексей советовал не бояться просить помощи у специалистов и предлагал попробовать йогу даже тем, кто в это не верит, в сети появилось много обсуждений. Кого-то удивило, что сильный чемпион заговорил о здоровье души, другие же поблагодарили Алексея за откровенность и поделились своими историями.

Путь к осознанности для спортсменов не всегда бывает простым или понятным. Для кого-то йога и медитация помогают найти себя, для других — становятся поддержкой в трудные моменты. Все сходятся в одном: внутренний баланс не менее важен, чем медали. Сегодня их главные победы — спокойствие, гармония и вдохновение, которые они дарят другим.