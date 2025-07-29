Ирина Слуцкая спустя 20 лет: карьера, дети и новая роль в жизни

Серьезной причиной ухода из спорта стали проблемы со здоровьем: у Ирины была тяжелая болезнь сердца, после которой даже ей, такой сильной и настойчивой, было очень трудно возвращаться на лед. К тому же за годы постоянных тренировок и соревнований Слуцкая почти не видела своих близких. Все было расписано по минутам, времени на себя и семью почти не оставалось. В какой-то момент Ирина поняла: пора задуматься о своем здоровье и начать жить для себя и своих родных.