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Ирина Слуцкая спустя 20 лет: карьера, дети и новая роль в жизни

Когда-то ее прокаты замиранием сердца смотрели миллионы. Сегодня Ирина Слуцкая — не только легенда спорта, но и женщина, которая сумела построить новую жизнь вне льда.

Екатерина Уварова
Автор Спорт Mail
Ирина Слуцкая сегодня
Рассказываем, как сложилась судьба легендарной фигуристки после завершения карьеры.Источник: Пресс-служба

В начале 2000-х Ирина Слуцкая стала символом российского фигурного катания. Ее яркие образы разрывали стереотипы, а прыжки и эмоции неизменно вызывали восторг у тысяч зрителей. Она не просто побеждала — Слуцкая меняла саму атмосферу спорта, превращая каждый прокат в маленькую революцию. Дерзкая, сильная, харизматичная, способная заставить затаить дыхание даже искушенных судей. После громких побед Ирина завершила карьеру без скандала, исчезла с больших афиш и начала строить совершенно другую историю.

Завершение карьеры и причина ухода из спорта

Ирина Слуцкая до завершения карьеры
В 2007 году из-за проблем со здоровьем и усталости Ирина Слуцкая завершила спортивную карьеру.Источник: Соцсети

Официально Ирина Слуцкая объявила о конце своей спортивной карьеры в 2007 году, когда ей было 27 лет. Она открыто говорила, что организм получил предельную нагрузку: «Я чувствую себя выжатой как лимон. После Олимпиады поняла: мой внутренний ресурс на пределе. Пора остановиться, иначе спорт меня заберет совсем».

Серьезной причиной ухода из спорта стали проблемы со здоровьем: у Ирины была тяжелая болезнь сердца, после которой даже ей, такой сильной и настойчивой, было очень трудно возвращаться на лед. К тому же за годы постоянных тренировок и соревнований Слуцкая почти не видела своих близких. Все было расписано по минутам, времени на себя и семью почти не оставалось. В какой-то момент Ирина поняла: пора задуматься о своем здоровье и начать жить для себя и своих родных.

Телевизионная карьера и работа в эфире

Коллаж фотографий Ирины Слуцкой на телевидении
После завершения карьеры Ирина Слуцкая работала на телевидении, но со временем посвятила себя семье и стала реже появляться в эфире.Источник: Соцсети

Но исчезнуть с радаров Слуцкой не удалось. Уже через несколько месяцев после ухода из большого спорта она попробовала себя на телевидении. Ее пригласили комментировать крупнейшие соревнования. Например, на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году она вместе с коллегами подробно разбирала для зрителей каждое движение фигуристов.

За этим последовала целая череда проектов: утренние шоу, спортивные передачи, развлекательные программы. Зрители реагировали по-разному: одни были в восторге от ее живости и открытости, другие критиковали за отсутствие «телевизионного лоска».

Но Слуцкая всегда оставалась собой, иногда даже чересчур эмоциональной для студийного формата. Позже, когда в ее жизни появились дети, Ирина пересмотрела свои взгляды и стала гораздо реже появляться на экране, объяснив это изменившимися жизненными приоритетами.

Изменилась внешне — но осталась узнаваемой

Коллаж фотографий Ирины Слуцкой в новом образе
Спустя годы после спорта Ирина Слуцкая узнаваема, предпочитает сдержанный стиль и открыто делится своей жизнью в соцсетях.Источник: Соцсети

Прошло почти двадцать лет с ее последних соревнований, но сегодня на фото Слуцкая по-прежнему узнаваема. Длинные волосы или короткое каре — она легко меняет образы, при этом предпочитает сдержанный стиль в одежде, чаще всего выбирает casual или лаконичные платья.

В одном из последних интервью Ирина призналась: «Я с возрастом научилась принимать себя другой — взрослее, спокойнее, не такой, как раньше. Но мне нравится отражение в зеркале, потому что за ним — прожитые годы, мои дети, мой опыт». В соцсетях она не боится публиковать фото без макияжа, смело пишет о своих страхах и радостях.

Семья, дети и активная жизнь вне спорта

Коллаж фотографий Ирины Слуцкой с семьей
Сегодня Ирина Слуцкая строит семейную жизнь с Алексеем Говыриным, воспитывает троих детей и делится важными моментами в соцсетях.Источник: Соцсети

Сегодня личная жизнь Ирины Слуцкой наполнена семейными хлопотами и теплыми моментами, которыми она охотно делится в соцсетях и интервью. Ее история началась с брака с бывшим боксером Сергеем Михеевым. В августе 1999 года они поженились, в семье появились двое детей — сын Артем и дочь Варвара. После 17 лет совместной жизни супруги расстались.

Вторую главу семейной жизни она открыла с бизнесменом Алексеем Говыриным, их свадьба состоялась летом 2018 года. В декабре 2019 года у Ирины и Алексея родилась дочь Кира. Сейчас семья живет в уютном загородном доме в Подмосковье.

Слуцкая не скрывает: совмещать работу, материнство и активную общественную жизнь бывает непросто. Она с улыбкой рассказывает, как учила Варвару держаться на коньках, радуется футбольным успехам Артема и с трепетом говорит о первых шагах Киры. В своих постах и интервью Ирина много говорит о важности баланса. Для нее одинаково ценно быть любящей мамой, деятельной руководительницей и наставником для подрастающих фигуристов.

Чем занимается сегодня

Коллаж фотографий Ирины Слуцкой сегодня
Помимо семьи, Ирина Слуцкая активно занимается благотворительностью, поддерживает спорт и работает депутатом, подавая личный пример молодежи.Источник: Соцсети

Несмотря на плотный домашний график, Слуцкая не ушла с головы до ног в частную жизнь. Она регулярно организует мастер-классы для начинающих фигуристов, поддерживает региональные спортивные школы, участвует в проектах Федерации фигурного катания.

Не так давно стала депутатом Московской областной думы, причем многие едко комментировали: еще одна «звезда в политике». Но Ирина отвечает делом — возглавляет благотворительный фонд в поддержку детей с проблемами здоровья, проводит встречи с молодежью, путешествует по России как спортивный амбассадор.

Ее подход — личный пример и строгие требования к себе, что многие ученики и родители ценят больше любых титулов.

В жизни Ирины Слуцкой после спорта появилось много новых ролей — телеведущей, жены, многодетной мамы, политика, наставника. Но в каждом своем статусе она остается именно той Слуцкой, которую когда-то обожали миллионы зрителей: энергичной, открытой, идущей вперед и удивительно настоящей.